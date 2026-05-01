Clausuran bar en la colonia 2 de Octubre de Tulum por presuntas irregularidades

Un bar que operaba sin permisos fue ubicado y clausurado en la colonia irregular 2 de Octubre, en un predio situado sobre la avenida Satélite con calle Mercurio prolongación, donde vecinos habían señalado movimiento constante durante las noches y presuntas actividades fuera de la ley.

El establecimiento, identificado como “Habim”, funcionaba como punto de venta de bebidas alcohólicas sin regulación visible. De acuerdo con los primeros datos recabados en el sitio, el lugar estaría bajo la operación de una mujer conocida en la zona como “La Burundanga”, quien presuntamente coordinaba las actividades del negocio.

Noticia Destacada Cierran más de mil negocios en Quintana Roo por crisis e inseguridad

Testimonios indican que el inmueble no solo operaba como bar, sino que también habría sido utilizado para otras actividades irregulares. Entre los señalamientos se menciona la posible venta de bebidas en condiciones no certificadas, así como la presunta presencia de sustancias ilícitas y prácticas relacionadas con la explotación de personas, lo que encendió la preocupación entre habitantes del área.

La intervención se dio tras reportes reiterados sobre el funcionamiento del lugar, ubicado en una zona donde este tipo de establecimientos suele operar al margen de cualquier control. Durante la diligencia, el sitio fue cerrado y quedó bajo resguardo mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes para determinar el alcance de las actividades que ahí se realizaban.

En el lugar no se reportaron personas detenidas de manera oficial al momento de la clausura, aunque la zona permaneció con presencia de elementos de seguridad para evitar que el establecimiento continuara operando o que se retiraran posibles indicios. El inmueble quedó asegurado como parte del proceso.

Este caso se suma a otros puntos detectados en colonias irregulares de Tulum, donde bares improvisados o negocios nocturnos funcionan sin permisos y con escasa supervisión, generando entornos de riesgo para quienes viven en los alrededores. Vecinos de la 2 de Octubre han señalado que este tipo de lugares suelen operar durante la madrugada, con flujo constante de personas y situaciones que alteran la tranquilidad de la zona.

La investigación sigue en curso para determinar responsabilidades y esclarecer si el establecimiento estaba vinculado a otros hechos ilícitos, mientras el inmueble permanece clausurado y bajo observación.