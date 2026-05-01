Mérida impulsa seguridad con Primer Encuentro de Participación Ciudadana en Francisco de Montejo

La Unidad Deportiva del fraccionamiento Francisco de Montejo fue sede del Primer Encuentro de Participación Ciudadana, en donde la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada destacó que escuchar y atender directamente a las y los vecinos es clave para mantener la paz y el bienestar en la ciudad.

Acompañada del director de Desarrollo Social y Combate a la Pobreza, Arturo León Itzá, la edil dialogó con 350 habitantes del rumbo, integrantes de 110 Comités de Vecinos Vigilantes y Consejos de Participación Ciudadana, quienes además participaron en la plática de prevención del delito D.A.R.E., enfocada en brindar herramientas prácticas para fortalecer el cuidado y la seguridad en sus colonias.

La munícipe mencionó que todos los días ser trabaja para que la tranquilidad sea una constante en la ciudad: que las familias puedan disfrutar de parques rehabilitados y bien iluminados, que transiten por calles seguras y de calidad, que lleguen con bien a casa, y que Mérida continúe siendo una ciudad limpia y ordenada, donde prevalezca la armonía.

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Destacó que estos espacios impulsan una participación activa de la ciudadanía en la construcción de entornos más seguros. “Cuando las y los vecinos se organizan, las colonias se transforman: se vuelven más tranquilas, más unidas y con mayor capacidad para salir adelante”, señaló.

Además, subrayó la importancia de mantener una comunicación directa y constante entre la población y el Ayuntamiento, reiterando que estos programas están diseñados para llegar a quienes más lo necesitan y contribuir a mejorar su calidad de vida.

Por su parte, Arturo León explicó que en el encuentro participaron 86 Comités de Vecinos Vigilantes y 24 Consejos de Participación Ciudadana, que integran una red fundamental para detectar necesidades, canalizar apoyos y fortalecer el tejido social en las colonias.

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Dijo que actualmente, el programa cuenta con 237 Comités de Vecinos Vigilantes, con la participación de más de 2 mil 100 vecinos en 192 colonias del municipio, lo que refleja el interés ciudadano por involucrarse activamente en el cuidado de sus comunidades.

Además, existen 150 Consejos de Participación Ciudadana conformados por mil 500 personas.

Señaló que como parte de estas estrategias, también se realizan reuniones informativas, talleres, visitas de seguimiento y actividades comunitarias que permiten mantener viva la participación ciudadana y fortalecer la convivencia en las colonias.

Asimismo, dijo que el Ayuntamiento de Mérida continuará impulsando este tipo de encuentros en distintas zonas de la ciudad, con el objetivo de seguir construyendo una Mérida más segura, organizada y participativa.

Para mayores informes sobre los programas sociales, la ciudadanía puede acudir a las ventanillas de la Dirección de Desarrollo Social y Combate a la Pobreza, ubicadas en C. 65 No. 368 interior, entre 40 y 42, Col. Centro, o comunicarse a los teléfonos 9999246900 y 9999246962, Ext. 81750, de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.