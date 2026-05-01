Madres visibilizan a deudores alimentarios en Yucatán durante protesta del Día del Trabajo

Madres trabajadoras sin salario, sin seguridad social y con jornadas de 24 horas: colectivos denunciaron este 1 de mayo el abandono paterno y la deuda alimentaria en Yucatán, durante una manifestación en el Parque de la Madre.

Desde las 10 de la mañana, integrantes de organizaciones como Mujeres sin Resistencia y Ley Sabina realizaron un tendedero para visibilizar a deudores alimentarios y evidenciar las condiciones en las que viven mujeres e infancias.

En entrevista, Siloé Fuentes, representante, señaló que el objetivo es poner sobre la mesa el trabajo de cuidados que realizan las madres, quienes afirmó, son las que sostienen la vida cotidiana y el sistema sin recibir reconocimiento ni remuneración.

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Indicó que actualmente trabajan con alrededor de 25 mujeres, mientras que en el historial del colectivo suman más de 50 casos acompañados. Señaló que, aunque algunos procesos han tenido avances, como pagos parciales o regularización de deudas, estos resultados se han logrado principalmente por la presión social y la visibilización pública de los deudores.

Asimismo, denunció que el diálogo con el Poder Judicial se ha detenido, pese a que sostuvieron alrededor de siete reuniones desde enero. Explicó que, tras meses de trabajo, no hubo seguimiento ni soluciones concretas, y actualmente no existe comunicación, por lo que preparan una carta abierta dirigida a la presidencia del Tribunal.

Entre las principales problemáticas, destacó la falta de representación jurídica efectiva para las mujeres, así como la revictimización en instancias como la defensoría pública por parte de la Secretaría de las Mujeres. También señaló la lentitud en los procesos para integrar a deudores al padrón correspondiente, lo que puede tardar más de dos años.

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En ese sentido, insistió en la necesidad de reformas que agilicen estos mecanismos, así como la implementación de sanciones más estrictas, como restricciones para trámites oficiales en caso de incumplimiento de pensiones alimenticias.

Finalmente, subrayó la urgencia de una legislación de cuidados que reconozca el trabajo no remunerado de las madres, incluyendo una compensación económica por las labores que asumen en solitario. “No puede seguir normalizándose que las madres cuiden por dos mientras reciben pensiones mínimas e insuficientes”, sentenció.