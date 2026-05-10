Palapa termina en cenizas en la colonia Tres Reyes de Felipe Carrillo Puerto

Por causas aún desconocidas fue reducida a cenizas una humilde palapa por el fuego, al registrarse un incendio en la comunidad de Tihosuco en horas de la.madrugada de este domingo.

Los hechos se registraron específicamente en la colonia Tres Reyes de la comunidad de Tihosuco, cuando los vecinos que se percataron de los hechos pedían ayuda a las autoridades de la comunidad para que pudieran apagar el fuego.

Noticia Destacada Corto circuito provoca incendio de un vehículo en la carretera federal 307

Por lo que al lugar los únicos que hicieron acto de presencia, fueron los elementos de la Policía Municipal quienes al llegar las llamas ya habían envuelto en su totalidad la humilde palapa y no pudieron hacer nada más que esperar que se apagara y evitar que alguna chispa alcance otra vivienda.

Hasta el momento la policía desconoce el origen del incendio, ya que pudiera tratarse de algún corto en el circuito eléctrico, que con alguna chispa alcanzó el techo de huano para extenderse rápidamente debido a que dicho material se encontraba seco.