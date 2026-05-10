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Palapa termina en cenizas en la colonia Tres Reyes de Felipe Carrillo Puerto

El incendio provocado por causas desconocidas, prendió en llamas la palapa, la cual terminó consumida.

Justino Xiu Chan

Por Justino Xiu Chan

10 de may de 2026

1 min

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Hasta el momento la policía desconoce el origen del incendio, ya que pudiera tratarse de algún corto en el circuito eléctrico
Hasta el momento la policía desconoce el origen del incendio, ya que pudiera tratarse de algún corto en el circuito eléctrico / Especial

Por causas aún desconocidas fue reducida a cenizas una humilde palapa por el fuego, al registrarse un incendio en la comunidad de Tihosuco en horas de la.madrugada de este domingo.

Los hechos se registraron específicamente en la colonia Tres Reyes de la comunidad de Tihosuco, cuando los vecinos que se percataron de los hechos pedían ayuda a las autoridades de la comunidad para que pudieran apagar el fuego.

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Por lo que al lugar los únicos que hicieron acto de presencia, fueron los elementos de la Policía Municipal quienes al llegar las llamas ya habían envuelto en su totalidad la humilde palapa y no pudieron hacer nada más que esperar que se apagara y evitar que alguna chispa alcance otra vivienda.

Hasta el momento la policía desconoce el origen del incendio, ya que pudiera tratarse de algún corto en el circuito eléctrico, que con alguna chispa alcanzó el techo de huano para extenderse rápidamente debido a que dicho material se encontraba seco.

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