Conductor choca a hombre en su triciclo en Cancún y se da a la fuga

Un recolector de chatarra que circulaba en su triciclo fue proyectado hacia un área de maleza, donde cayó con graves lesiones, luego de ser arrollado por un automovilista, quien se dio a la fuga en la calle Monte Peña Prieta, en el fraccionamiento Vista Real.

El aparatoso accidente ocurrió alrededor de las 11 de la mañana, cuando el ahora lesionado transitaba en su triciclo en la orilla de un área de maleza, cerca de la esquina con la calle Monte Alluitz, a unos metros del Arco Vial, en la Supermanzana 252.

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Las primeras versiones indicaron que un vehículo impactó la parte posterior del triciclo y proyectó varios metros hacia adelante al agraviado, quien cayó boca abajo en el interior de la zona de vegetación, con lo que sufrió graves lesiones en el rostro.

El conductor del vehículo que ocasionó el accidente se dio a la fuga con todo y su unidad, mientras el triciclo quedó sobre la cinta asfáltica con la llanta trasera destrozada.

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El lesionado no se veía a simple vista desde la cinta asfáltica, porque cayó entre la vegetación y basura en la orilla de la calle. Paramédicos de una ambulancia particular arribaron al lugar y le brindaron los primeros auxilios para su posterior traslado al Hospital General.

Elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito tomaron conocimiento de los hechos, para iniciar la búsqueda del vehículo que ocasionó este accidente, con saldo de un lesionado grave.