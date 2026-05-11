Trágico inicio de semana en la vía Mérida-Cancún: choque deja un muerto y tres heridos

Una persona perdió la vida y varias más resultaron lesionadas tras un fuerte accidente ocurrido la mañana de este lunes sobre el kilómetro 27 de la carretera federal Mérida–Cancún, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes, en el percance estuvieron involucrados dos vehículos, entre ellos una camioneta tipo estacas en la que viajaban varias personas. La unidad terminó prácticamente destrozada luego del brutal impacto, mientras que los ocupantes quedaron atrapados y con diversas lesiones.

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Testigos alertaron al número de emergencias 911 al observar la magnitud del choque, por lo que en cuestión de minutos arribaron ambulancias, paramédicos y elementos de distintas corporaciones policiacas para auxiliar a los heridos.

Durante las maniobras de rescate, socorristas confirmaron que una persona ya no contaba con signos vitales debido a las graves heridas sufridas en el accidente. Otros lesionados fueron estabilizados en el lugar y posteriormente trasladados a hospitales para recibir atención médica especializada.

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La circulación en la zona se vio parcialmente afectada mientras bomberos y rescatistas realizaban labores para liberar a los ocupantes de la camioneta y retirar los vehículos siniestrados.

Elementos de la Policía Estatal y personal de la Fiscalía General del Estado acordonaron el área para llevar a cabo las diligencias correspondientes, incluido el levantamiento del cuerpo y el inicio de las investigaciones para determinar cómo ocurrió el accidente.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer oficialmente la identidad de la persona fallecida ni las causas exactas que originaron el choque en esta transitada vía que conecta a Mérida con Cancún.