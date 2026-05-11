Cansancio al volante provoca accidente de transporte turístico en la carretera federal 307 de Quintana Roo

La falta de descanso al volante volvió a hacerse presente en las carreteras de Quintana Roo, luego de que la mañana de este lunes un chofer de transporte turístico sufriera un accidente sobre la Carretera Federal 307, a la altura del puente de Puerto Aventuras.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una camioneta Ford Limited dedicada al servicio turístico circulaba con dirección hacia el norte cuando, presuntamente, dormitó por unos segundos mientras manejaba. La breve distracción fue suficiente para que perdiera el control de la unidad y terminara fuera de la carpeta asfáltica.

El vehículo subió la banqueta ubicada en el carril lateral del puente y avanzó varios metros hasta quedar atrapado entre la maleza que se encuentra a un costado de la vía federal. Durante su trayectoria, la camioneta derribó diversos señalamientos de tránsito, dejando daños visibles en la infraestructura vial.

Automovilistas que transitaban por la zona dieron aviso al número de emergencias al observar la unidad fuera del camino. Minutos después arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes procedieron a abanderar el área para evitar otro percance, debido a que el vehículo quedó parcialmente visible desde la carretera.

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Posteriormente, personal de la Guardia Nacional División Carreteras tomó conocimiento de los hechos y realizó el peritaje correspondiente para determinar las causas exactas del accidente y el deslinde de responsabilidades.

A pesar de lo aparatoso del incidente, el conductor resultó ileso y no fue necesario su traslado a un hospital. El propio chofer solicitó el apoyo de su aseguradora para atender los daños ocasionados tanto a la unidad como a los señalamientos derribados.

La camioneta presentó averías en ambos neumáticos delanteros, daños menores en la carrocería y quedó completamente atascada entre la vegetación, por lo que fue necesario el uso de una grúa para retirarla del lugar.

Finalmente, la unidad fue trasladada al corralón municipal, donde permanecerá mientras se realizan los trámites administrativos y legales correspondientes.