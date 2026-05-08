Turista estadounidense desata persecución y provoca choque en la carretera federal 307 de Quintana Roo

Momentos de tensión se vivieron la tarde de este viernes sobre la carretera federal 307, luego de que un turista de origen estadounidense, presuntamente en estado de ebriedad, protagonizara una peligrosa persecución al intentar escapar de elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con los primeros reportes, agentes de la Policía de Investigación realizaban diligencias de vigilancia sobre la vía Cancún–Playa del Carmen cuando detectaron un automóvil Kia Óptima circulando de manera irregular, invadiendo carriles y poniendo en riesgo a otros conductores.

Al intentar marcarle el alto, el conductor hizo caso omiso a las indicaciones y aceleró para evitar ser interceptado, lo que originó una persecución a alta velocidad sobre la transitada carretera federal.

Durante la huida, a la altura del parque Crococun, el vehículo impactó lateralmente a un autobús de transporte de personal de la empresa LIPU. Pese al fuerte golpe y a que la unidad presentó daños severos, además de neumáticos averiados, el sujeto continuó avanzando de forma temeraria sobre la zona de Petempich.

Automovilistas que transitaban por el área reportaron maniobras peligrosas y solicitaron la intervención inmediata de las autoridades, debido al riesgo de que ocurriera un accidente de mayores consecuencias.

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La persecución concluyó finalmente a la altura del supermercado Súper Aki, en Puerto Morelos, donde elementos de la FGE lograron cerrarle el paso al automóvil y detener al conductor.

Tras descender de la unidad, los agentes confirmaron que el hombre presentaba visibles signos de intoxicación alcohólica. En apoyo al operativo acudieron elementos de la Policía Municipal de Puerto Morelos y efectivos de la Guardia Nacional División Carreteras, quienes aseguraron la zona para evitar incidentes adicionales.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes para el deslinde de responsabilidades. Enfrentaría cargos por conducción en estado de ebriedad, daños materiales, así como resistencia y desobediencia a la autoridad.

Por su parte, el vehículo involucrado fue remolcado al corralón correspondiente mientras se realizan las investigaciones y se determina el monto de los daños ocasionados tanto al autobús como a la infraestructura vial.