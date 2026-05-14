Ritual maya honra a los dioses del monte en Hecelchakán

En el barrio La Soledad de Pomuch, se realizó la tradicional ceremonia del Hanal Cool o comida de monte, como muestra de gratitud a los dioses del monte por la cosecha lograda en el ciclo Primavera-Verano 2025. La celebración estuvo encabezada por la señora Emilia May Cahuich, quien cultivó 125 hectáreas y obtuvo un rendimiento de 4 toneladas de granos básicos por hectárea.

Durante los preparativos, se ofrecieron alimentos tradicionales como el Balché, el Yach, el Sacab y el Cool, acompañados de rituales ancestrales. La ceremonia fue dirigida por la Xmen María Cristina Caamal Balan, quien invocó a los cuatro puntos cardinales en lengua maya: Xaman (Norte), Chikin (Oeste), Nohol (Sur) y Lakin (Este).

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El ritual incluyó la preparación de pavos, el moler de la pepita para elaborar los panes o Pib, así como el uso de incienso para purificar el ambiente y ofrecer la esencia de los alimentos a los dioses. La Xmen también imploró rezos como el Padre Nuestro, pidiendo que las precipitaciones pluviales continúen favoreciendo los cultivos y que las cosechas permitan a las familias pagar sus deudas y reinvertir en la tierra.

El Pib y el Matan, manjares bendecidos en Pomuch

Tras la ceremonia, los asistentes esperaron la repartición de los alimentos preparados: el Cool, el Sacab y el Yach, además de una ración de pavo asado conocida como Matan. Nadie se resistió a probar un pedazo de Pib, considerado un manjar bendecido en la ceremonia maya.

La comunidad destacó que estas prácticas mantienen viva la lengua y cultura maya, reforzando la fe y gratitud hacia el todo poderoso y los dioses del monte, en un acto que une tradición, espiritualidad y agricultura.