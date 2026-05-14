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Ritual maya honra a los dioses del monte en Hecelchakán

En Pomuch, la comunidad celebró el Hanal Cool como gratitud por la cosecha de 125 hectáreas, con rituales dirigidos por la Xmen María Cristina Caamal Balan e invocaciones a los dioses del monte.

Jorge Amado Caamal

Por Jorge Amado Caamal

14 de may de 2026

2 min

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Xmen invoca a los cuatro puntos cardinales en ceremonia del Cool
Xmen invoca a los cuatro puntos cardinales en ceremonia del Cool / Jorge Amado Caamal

En el barrio La Soledad de Pomuch, se realizó la tradicional ceremonia del Hanal Cool o comida de monte, como muestra de gratitud a los dioses del monte por la cosecha lograda en el ciclo Primavera-Verano 2025. La celebración estuvo encabezada por la señora Emilia May Cahuich, quien cultivó 125 hectáreas y obtuvo un rendimiento de 4 toneladas de granos básicos por hectárea.

Durante los preparativos, se ofrecieron alimentos tradicionales como el Balché, el Yach, el Sacab y el Cool, acompañados de rituales ancestrales. La ceremonia fue dirigida por la Xmen María Cristina Caamal Balan, quien invocó a los cuatro puntos cardinales en lengua maya: Xaman (Norte), Chikin (Oeste), Nohol (Sur) y Lakin (Este).

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El ritual incluyó la preparación de pavos, el moler de la pepita para elaborar los panes o Pib, así como el uso de incienso para purificar el ambiente y ofrecer la esencia de los alimentos a los dioses. La Xmen también imploró rezos como el Padre Nuestro, pidiendo que las precipitaciones pluviales continúen favoreciendo los cultivos y que las cosechas permitan a las familias pagar sus deudas y reinvertir en la tierra.

El Pib y el Matan, manjares bendecidos en Pomuch
El Pib y el Matan, manjares bendecidos en Pomuch

Tras la ceremonia, los asistentes esperaron la repartición de los alimentos preparados: el Cool, el Sacab y el Yach, además de una ración de pavo asado conocida como Matan. Nadie se resistió a probar un pedazo de Pib, considerado un manjar bendecido en la ceremonia maya.

La comunidad destacó que estas prácticas mantienen viva la lengua y cultura maya, reforzando la fe y gratitud hacia el todo poderoso y los dioses del monte, en un acto que une tradición, espiritualidad y agricultura.

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