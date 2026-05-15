Suspenden huelga en Campeche: Sindicato da ultimátum a dueños de Sushi Roll, Boston's y La Parroquia

El sindicato nacional de tres reconocidas franquicias propuso prorrogar el estallamiento de la huelga para el 11 de junio a las 13:00 horas, con lo que quedó suspendida la movilización que se tenía prevista para el día de hoy.

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Leonor Juárez Barragán, secretaria general del sindicato de trabajadores de la industria alimenticia, refresquera, turística, hotelera y de servicios en general, planteó que la intención de esta prórroga es agotar las instancias de diálogo para negociar acuerdos que beneficien directamente a la base trabajadora.

Durante su intervención, la líder sindical acusó al representante legal de las empresas, Abelardo Aguilar, de entorpecer las mesas de diálogo. Juárez Barragán señaló que existe una negativa total por parte del litigante para alcanzar un consenso, lo que a su parecer demuestra una falta de experiencia en materia de negociaciones obrero-patronales.

Buscan mejorar condiciones laborales y prestaciones para los trabajadores. / Lucio Blanco

Asimismo, la secretaria general descartó que el movimiento laboral represente un riesgo de afectación económica crítica para los empresarios José Luis Torrado Loza y Eduardo Vargas Torrado. Al respecto, destacó que los propietarios operan sucursales de Sushi Roll, La Parroquia de Veracruz y Boston's en todo el país, e incluso tienen programada la inauguración de una nueva sucursal de Boston's durante el mes de junio en la ciudad de Mérida, Yucatán.

Finalmente, argumentó que con esta prórroga se ofrece una nueva oportunidad para que los propietarios y patrones intervengan de manera directa en el conflicto, ante la postura inflexible y cerrada que ha mantenido su representante legal en las negociaciones.

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JGH