Cae sujeto tras arremeter contra policías en Holbox

En medio de un prolongado y sospechoso "silencio policial" que mantenía bajo tensión a los habitantes de Holbox, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pertenecientes al Grupo Centurión, lograron la captura de un sujeto identificado como Miguel Ángel “N”, acusado del delito de Desobediencia y Resistencia de Particulares.

Los reportes obtenidos indican que los uniformados realizaban recorridos de vigilancia sobre la avenida Pedro Joaquín Coldwell, entre las calles Tiburón Ballena y Esmedregal, de manera intempestiva, el ahora detenido se atravesó al paso de la patrulla, obligando al conductor a frenar de golpe para evitar un atropellamiento.

Noticia Destacada Detienen en Playa del Carmen a presunto responsable del robo de un auto

Al descender de la unidad para verificar su estado de salud y ofrecerle auxilio, los agentes fueron recibidos con insultos y agresiones físicas, Miguel Ángel “N” adoptó una postura totalmente violenta e intentó golpear a los oficiales, lo que desató su inmediato sometimiento y aseguramiento.

El presunto infractor fue trasladado y puesto a disposición de la fiscalía general del Estado de Quintana Roo para definir su situación jurídica.

Esta detención rompe con una preocupante racha de inactividad que imperaba en la isla de Holbox, de acuerdo con fuentes locales, las corporaciones policiacas habían congelado sus reportes oficiales y disminuido drásticamente sus acciones debido al severo descontento de la población.

Noticia Destacada Detienen a “El Chucho” por presunta participación en un ataque armado en Tulum

Los habitantes de la isla han denunciado de manera reiterada que los operativos de las fuerzas del orden se han limitado históricamente a detener a pequeños distribuidores de droga de la escala más baja, mientras que los verdaderos líderes criminales y generadores de violencia operan con total impunidad.

Ante el temor de que los arrestos menores sean utilizados solo como "cortinas de humo" para simular trabajo, la presión social obligó a las instancias a guardarse los números.

La captura de Miguel Ángel “N”, aunque ajena al crimen organizado, pone los reflectores nuevamente sobre una corporación obligada a demostrar que no solo persigue los eslabones más débiles de la delincuencia en la joya turística de Holbox.