Riña en Galaxias del Sol deja grave a cobrador en Cancún

Un joven trabajador de una empresa financiera sufrió una violenta agresión mientras realizaba labores de cobranza en el fraccionamiento Galaxias del Sol, en la Supermanzana 253. El empleado fue golpeado por un presunto deudor, dejándolo con lesiones de extrema gravedad que obligaron a su traslado de emergencia al Hospital General “Dr. Jesús Kumate Rodríguez”.

Los hechos ocurrieron en la calle Papagayo, entre la avenida Págalo y Galaxias del Sol. De acuerdo con los reportes, la víctima llegó al domicilio del agresor para solicitar el pago de una mensualidad. Sin embargo, tras una discusión, el sujeto comenzó a golpear al trabajador; incluso la esposa de la víctima fue agredida al intentar intervenir para detener el ataque.

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Vecinos que presenciaron la escena alertaron a las autoridades a través del número de emergencias 911, lo que derivó en la movilización de la Policía Municipal, fuerzas estatales y personal de la Marina. Al arribar, los agentes hallaron al joven inconsciente sobre el pavimento, por lo que solicitaron el apoyo de paramédicos.

En el hospital, el pronóstico de la víctima se mantiene como reservado. El personal del Sector Salud confirmó que el joven presenta estallamiento ocular, fractura de cráneo y costillas rotas a consecuencia de la golpiza.

Pese a la gravedad del ataque, el presunto responsable logró encerrarse en su vivienda antes de que los uniformados pudieran actuar. Las autoridades indicaron que, debido a que el sujeto se encontraba dentro de su propiedad, no era posible ingresar para efectuar la detención de manera inmediata, por lo que se retiraron del sitio.

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La inacción de los elementos generó indignación entre los familiares de la víctima, quienes llegaron al lugar minutos después. En respuesta, lanzaron piedras contra una camioneta estacionada y causaron destrozos en la fachada del inmueble ante la mirada de los habitantes de la zona, quienes señalaron que el agresor es conocido por tener conflictos constantes en el vecindario.

Hasta el momento, ni el Gobierno del Estado ni la Policía de Investigación han emitido una postura formal sobre este caso que deja a un trabajador debatiéndose entre la vida y la muerte.