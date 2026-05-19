Caso “Perfect Day”: Estas son algunas de las más de 300 especies de Mahahual en peligro

El proyecto de Perfect Day por parte de la empresa Royal Carribbean se encuentra en el ojo público debido a la amenaza de destrucción de más de 90 hectáreas de manglar en Mahahual, Quintana Roo.

Al ser el hábitat de cientos de especies tanto marinas como terrestres que están peligro de extinción, la indignación de ciudadanos, sobre todo mexicanos ha aumentado, exponiendo al proyecto extranjero y los daños ambientales, los cuales involucran a la fauna.

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¿Qué especies de animales podrían estar en peligro?

Aunque no se cuenta un listado completo de cada una de las especies de animales, se sabe que en esta zona de Quintana Roo se encuentran animales acuáticos, como lo son manatíes, tortugas marina, más de 500 especies de peses que igualmente están en peligro.

Mientras que en la selva se encuentran el jaguar, el ocelote, jaguarundi, tigrillo, tapir, mono araña y más.

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Mahahual tiene el segundo arrecife de coral más grande del mundo

Otro de los datos que ha causado más impacto durante la difusión del peligro que corre Mahahual, es que este desino tiene parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano, siendo la segunda barrera de coral más grande del mundo.

¿Dónde firmar la petición?

Hasta ahora la petición @Clausiashein: Salvemos Mahahual ya cuenta con más de 4 millones 300 mil firmas en contra del proyecto Perfect Day