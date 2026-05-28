Caos vial en carretera Puerto Morelos-Cancún: Camión de carga termina fuera de la vía

Un aparatoso accidente de un camión de carga en la carretera Puerto Morelos-Cancún generó un congestionamiento vial en el transcurso de este jueves, a la altura del Parque Crococun, cuando el chofer de la unidad perdió el control por la cinta asfáltica mojada por las lluvias.

Las primeras versiones señalaron que no se registraron lesionados en este percance reportado alrededor de las 10:30 horas en el sentido hacia Cancún, en una situación que fue atendida por las corporaciones de emergencia del municipio de Puerto Morelos.

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El chofer del camión utilizado para el reparto de materiales de construcción, el cual no llevaba carga en ese momento, circulaba presuntamente con exceso de velocidad y esto lo hizo perder el control hacia la izquierda, poco después de haber pasado la curva que se encuentra cerca de la entrada del parque Crococun.

De esta manera, el neumático delantero izquierdo de la unidad golpeó la guarnición del camellón central y con esto, dio un giro que provocó que diera una voltereta hasta quedar en su posición original sobre sus cuatro neumáticos.

El camión terminó atravesado en la vialidad, con la parte de la cabina en el carril izquierdo y el compartimiento de carga en el área del camellón central.

Por este motivo, la circulación se vio afectada durante varias horas, con una larga fila de vehículos para poder atravesar la zona del accidente, ya que el tráfico pudo avanzar por un solo carril.