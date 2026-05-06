Estudiante de CBTIS sufre intento de extorsión telefónica en Felipe Carrillo Puerto

Un joven estudiante del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios fue victima de un intento de extorsión telefónica, cuando a base de amenazas estaban siendo obligado a depositar dinero a una determinada cuenta, que al parecer corresponde a la delincuencia.

Por fortuna fue ubicado por las autoridades policiales y su familia para ser resguardado. Asi mismo varios jóvenes recibieron las mismas llamadas pero ya habían sido alertados por la directiva del plantel para evitar caer en manos de los delincuentes.

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Los hechos se registraron en la escuela del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 72, Andrés Quitnana Roo, al ser alertado a las autoridades policiales sobre un intento de extorsión a un joven estudiante. Por lo que llegaron a las instalaciones del plantel varios agentes policiales para iniciar con las investigaciones.

Sobre lo sucedido fue confirmado por el director del plantel educativo, Lic. Luis Illescas señaló que justo antes de ingresar al salón de clases me percate que se encontraba unos jóvenes en el pasillo de la escuela, y que tenían una llamada en el teléfono y que se podía escuchar una voz de una persona adulta, y los jóvenes se encontraban nerviosos y cuando les pregunte me informaron lo que realmente estaba sucediendo.

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Refirió que la persona que les marcaba refería que el numero del joven habían sido reportado en el 911, ya que se había hecho varias llamadas y por lo que entiendo fue clonado el numero de alguno de los estudiantes, y en este numero se tenia contacto de todos los estudiantes de la generación, y de los maestros. E incluso a nosotros los maestros estuvieron llamando del mismo numero.

Indicó que para eso ya había pasado lo del muchacho, a quien estaba siendo localizado por sus familiares y que le marcaban y que no respondía o en su caso colgaba, por lo que se anduvo localizando en las tiendas de conveniencia hasta que fue ubicado en la tienda de Aurrera, para evitar que haga el respectivo deposito que se le exigía hacer, al momento de ser orillado a que se desplazara a dicha tienda.