Fuerte accidente en la carretera federal 307 deja un grave lesionado

Un aparatoso accidente registrado la tarde de este jueves sobre la carretera federal 307, a la altura del puente del hotel Bahía Príncipe, dejó como saldo a un hombre gravemente lesionado y una camioneta prácticamente destrozada tras impactarse contra un poste de cámaras de vigilancia del sistema C5.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando una camioneta de trabajo marca Nissan NP300, con placas del estado de Quintana Roo, circulaba de sur a norte, en dirección de Tulum hacia Playa del Carmen. Presuntamente, el conductor perdió el control de la unidad por causas aún no determinadas, lo que provocó que se saliera de su trayectoria y terminara chocando violentamente contra la estructura metálica donde se encuentran instaladas cámaras de videovigilancia de la Secretaría de Seguridad Pública.

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Tras el impacto, la unidad quedó completamente destruida de la parte frontal, mientras que el conductor resultó severamente lesionado al quedar atrapado entre los fierros retorcidos. Testigos que transitaban por la zona dieron aviso al número de emergencias 911, movilizando rápidamente a cuerpos de auxilio y personal de rescate.

Paramédicos de una empresa privada acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria al lesionado, quien debido a la gravedad de sus heridas fue trasladado en código rojo hacia el hospital IMSS-Bienestar de Playa del Carmen, donde quedó internado bajo observación médica. De manera preliminar trascendió que el hombre presentaba múltiples lesiones y su estado de salud era delicado.

Elementos de Protección Civil y personal de apoyo vial realizaron labores de abanderamiento para evitar otro accidente en la zona, debido a que parte de la carretera quedó obstruida por los restos de la unidad siniestrada. Además, trabajadores esparcieron tierra sobre el aceite derramado en el pavimento para reducir riesgos a otros automovilistas que continuaban transitando por el tramo federal.

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El accidente generó congestionamiento vehicular momentáneo en ambos sentidos de circulación, principalmente porque decenas de conductores disminuyeron la velocidad al pasar frente a la escena. Las maniobras de retiro de la camioneta y limpieza de la carretera se prolongaron durante varios minutos.

A pesar de la magnitud del accidente, testigos señalaron que elementos de la Guardia Nacional, corporación encargada de atender incidentes en vías federales, no habían arribado al sitio hasta avanzado el operativo de emergencia.

Las causas exactas del accidente quedaron sujetas a las investigaciones correspondientes para determinar si el conductor perdió el control por exceso de velocidad, una falla mecánica o alguna otra situación ocurrida mientras transitaba por este tramo carretero.