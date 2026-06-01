Salud para Todos: Municipios en donde estarán las caravanas del 1 al 5 de junio

El programa Salud para Todos ha anunciado para el 01 hasta el 05 de junio la asistencia de las caravanas a cuatro municipios del estado.

Benito Juárez, Isla Mujeres, Bacalar y Felipe Carrillo Puerto contarán con el personal de salud durante esta semana en distintas fechas, por lo que habitantes podrán aprovechar los servicios médicos gratuitos.

Noticia Destacada Comemos Todos en Quintana Roo: Fechas de entrega del apoyo alimentario en mayo y junio

Benito Juárez (04 y 05)

Instituto municipal de la Mujer en la Col. Avante

Valle Verde

Santa Cecilia

Milagro

Villas Otoch Paraíso

Hacienda Real del Caribe

Nuevo Amanecer

Isla Mujeres

Frente al campo de béisbol en Francisco May

Los Laureles

Emiliano Zapata

Col. Chiapaneca Siglo XXI

El Porvenir Leona Vicario

Bacalar

Domo de la comunidad Limones

Chacchoben

Chula Vista

Pedro Antonio Santos

Lázaro Cárdenas

Buenavista

Felipe Carrillo Puerto