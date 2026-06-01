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Salud para Todos: Municipios en donde estarán las caravanas del 1 al 5 de junio

Algunos de los servicios disponibles son mastografías, rayos X, salud dental y más, los cuales son completamente gratuitos.

Nicole Ibáñez

Por Nicole Ibáñez

1 de jun de 2026

1 min

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Los ciudadanos deberán acudir con la copia de su INE y de la CURP para ser atendidos
Los ciudadanos deberán acudir con la copia de su INE y de la CURP para ser atendidos / Especial

El programa Salud para Todos ha anunciado para el 01 hasta el 05 de junio la asistencia de las caravanas a cuatro municipios del estado.

Benito Juárez, Isla Mujeres, Bacalar y Felipe Carrillo Puerto contarán con el personal de salud durante esta semana en distintas fechas, por lo que habitantes podrán aprovechar los servicios médicos gratuitos.

Los beneficiarios deberán acudir con cierta documentación para recibir el apoyo alimentario

Noticia Destacada

Comemos Todos en Quintana Roo: Fechas de entrega del apoyo alimentario en mayo y junio

Benito Juárez (04 y 05)

  • Instituto municipal de la Mujer en la Col. Avante
  • Valle Verde
  • Santa Cecilia
  • Milagro
  • Villas Otoch Paraíso
  • Hacienda Real del Caribe
  • Nuevo Amanecer

Isla Mujeres

  • Frente al campo de béisbol en Francisco May
  • Los Laureles
  • Emiliano Zapata
  • Col. Chiapaneca Siglo XXI
  • El Porvenir Leona Vicario

Bacalar

  • Domo de la comunidad Limones
  • Chacchoben
  • Chula Vista
  • Pedro Antonio Santos
  • Lázaro Cárdenas
  • Buenavista

Felipe Carrillo Puerto

  • Domo de la comunidad Chan Santa Cruz
  • Mixtequilla
  • Chancah Derrepente
  • Kopchen
  • Yoactún
  • Santa María Poniente
  • Naranjal Poniente
  • Petcacab
  • Polinkín

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