Salud para Todos: Municipios en donde estarán las caravanas del 1 al 5 de junio

El programa Salud para Todos ha anunciado para el 01 hasta el 05 de junio la asistencia de las caravanas a cuatro municipios del estado.
Benito Juárez, Isla Mujeres, Bacalar y Felipe Carrillo Puerto contarán con el personal de salud durante esta semana en distintas fechas, por lo que habitantes podrán aprovechar los servicios médicos gratuitos.
Noticia Destacada
Comemos Todos en Quintana Roo: Fechas de entrega del apoyo alimentario en mayo y junio
Benito Juárez (04 y 05)
- Instituto municipal de la Mujer en la Col. Avante
- Valle Verde
- Santa Cecilia
- Milagro
- Villas Otoch Paraíso
- Hacienda Real del Caribe
- Nuevo Amanecer
Isla Mujeres
- Frente al campo de béisbol en Francisco May
- Los Laureles
- Emiliano Zapata
- Col. Chiapaneca Siglo XXI
- El Porvenir Leona Vicario
Bacalar
- Domo de la comunidad Limones
- Chacchoben
- Chula Vista
- Pedro Antonio Santos
- Lázaro Cárdenas
- Buenavista
Felipe Carrillo Puerto
- Domo de la comunidad Chan Santa Cruz
- Mixtequilla
- Chancah Derrepente
- Kopchen
- Yoactún
- Santa María Poniente
- Naranjal Poniente
- Petcacab
- Polinkín