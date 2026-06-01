El hundimiento del Águila Dorada cumple 31 años: así ocurrió la tragedia que dejó 23 fallecidos en Progreso, Yucatán

Se cumplen 31 años de la tragedia marítima más grave registrada en Progreso, el hundimiento del Águila Dorada, accidente que marcó la historia del puerto y que hasta hoy es recordada por los pobladores en cada festejo del Día de la Marina.

El hundimiento dejó un total de 23 muertos y 52 personas lesionadas en 1995, por lo que es considerada la tragedia marítima más importante frente a las costas de Progreso. La nave, que iba sobrecargada, se volcó por el golpe de una ola y un mala maniobra del capitán, quien en la jerga pesquera recibe el nombre de patrón.

El fatídico día, según relató hace algunos años un testigo, el pescador Daniel Uicab, comenzó de manera normal en medio de los festejos del Día de la Marina.

Como cada año, en aquel entonces, tras las ceremonias en tierra se procedió al tradicional paseo en altamar, en el que participaron embarcaciones navales y pesqueras.

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Los festejos transcurrieron de manera normal durante la mayor parte del día y no fue sino hasta poco antes de las 17:00 horas cuando ocurrió la tragedia.

El Águila Dorada fue uno de los muchos barcos que la gente buscó para dar el paseo, pero el destino quiso que al momento de hacer una maniobra para retornar, una ola lo impactara de costado provocando la volcadura.

Al momento del accidente iban más de 70 personas a bordo, cuando su capacidad era el mínimo para trabajos de pesca, no recreativos.

El responsable y timonel del barco era el entonces patrón Benito May, un joven que en ese momento tenía 22 años de edad.

A la altura del muelle, la fuerte brisa y el sobrecupo complicaron las condiciones de navegación, Cuando el patrón hizo una maniobra brusca de retorno al puerto.

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Dicho giro repentino, combinado con la inestabilidad de la nave y el fuerte oleaje, provocó que el pesquero se volcara por completo.

Luego del reporte de auxilio, varias embarcaciones zarparon rumbo al lugar para ayudar.

En medio de los rescates, el barco fue remolcado por las autoridades hasta que se pudo detectar que aún había personas con vida al interior de la nave, aunque sólo se rescató a una pequeña de nombre Leydi del Socorro Estrella Castillo, atrapada en una cámara de aire, en el cuarto de máquinas.

Luego de dichos sucesos, las limitaciones para los festejos en altamar han sido cada vez más fuertes, al grado de que actualmente la ofrenda floral en altamar se realiza casi de forma exclusiva por parte de la Marina y autoridades municipales y estatales. Sólo algunos yates particulares acompañan el acto, pero sin llevar a más gente.