Muere mujer de la tercera edad en Playa del Carmen; familiares cuestionan atención de emergencia

Una mujer de la tercera edad perdió la vida la noche del jueves en el fraccionamiento El Edén, luego de sufrir una complicación de salud mientras se encontraba en su domicilio. El hecho generó reclamos de familiares y vecinos, quienes señalaron presuntas irregularidades durante la atención de la emergencia.

Los acontecimientos ocurrieron poco antes de las 11:00 de la noche en la intersección de la calle Rascón con la avenida CTM, donde se concentraron familiares, residentes de la zona y cuerpos de emergencia tras el reporte de una persona inconsciente.

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De acuerdo con testimonios de sus familiares, la mujer comenzó a presentar un malestar repentino dentro de su vivienda, por lo que solicitaron apoyo médico a través de los números de emergencia. Sin embargo, ante la preocupación por el estado de salud de la paciente y el tiempo transcurrido sin recibir asistencia, optaron por trasladarla por sus propios medios a bordo de un taxi con la intención de llevarla a un hospital.

Cuando estaban por abandonar la zona, observaron la llegada de una ambulancia al fraccionamiento, motivo por el cual decidieron detener el traslado y regresar para que el personal paramédico pudiera intervenir de manera inmediata.

El hecho ocurrió en el fraccionamiento El Edén, donde vecinos fueron testigos / Especial

Según relataron los presentes, dos paramédicas descendieron de la unidad y comenzaron a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar sobre la paciente, quien fue colocada en el pavimento para recibir atención. Los familiares indicaron que solicitaron que la mujer fuera trasladada en una camilla hacia una unidad médica, aunque aseguraron que dicha acción no se llevó a cabo en ese momento.

Durante los minutos posteriores se registraron momentos de tensión entre familiares y personal de emergencia. Algunas personas manifestaron inconformidad por la atención brindada y señalaron que presuntamente existían dificultades con parte del equipo médico de la ambulancia. Estas versiones corresponden a declaraciones de familiares y vecinos presentes en el lugar y no han sido confirmadas oficialmente.

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Mientras continuaban las labores de auxilio, habitantes de la zona permanecieron alrededor observando el desarrollo de la emergencia. Pese a los esfuerzos realizados por los paramédicos, la mujer no logró recuperarse y fue declarada sin signos vitales en el sitio.

Minutos después arribó una segunda ambulancia con mayor equipamiento para apoyar en la atención; sin embargo, para ese momento la paciente ya había fallecido.

La muerte de la mujer provocó consternación entre vecinos del fraccionamiento, quienes permanecieron en el lugar mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes.