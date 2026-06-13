Claudia Sheinbaum inaugura Central de Ciclo Combinado en Manzanillo y lanza plan para fortalecer la soberanía energética de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó este sábado 13 de junio la inauguración de la Central de Ciclo Combinado Manzanillo III, en Colima, donde reafirmó la estrategia de su gobierno para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y consolidar la soberanía energética del país.

Durante su mensaje, la mandataria destacó la relevancia histórica de la industria eléctrica nacional y subrayó que el fortalecimiento de la empresa pública constituye una pieza fundamental para garantizar el desarrollo económico, la seguridad energética y la independencia nacional.

La ceremonia formó parte de la gira de trabajo que la titular del Ejecutivo realizó por Colima, entidad que visitó desde el viernes para supervisar obras de infraestructura hidráulica, entregar apoyos educativos y colocar la primera piedra de un nuevo hospital del IMSS en Manzanillo.

La energía, una prioridad en la trayectoria de Sheinbaum

Ante trabajadores de la CFE y autoridades federales, Sheinbaum recordó su formación académica en Física e Ingeniería Energética en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde desarrolló investigaciones relacionadas con eficiencia energética, desarrollo sustentable y aprovechamiento de recursos.

La presidenta señaló que desde sus años universitarios participó en proyectos enfocados en mejorar el uso de la energía en comunidades rurales y posteriormente realizó estudios especializados sobre consumo energético y desarrollo sostenible.

Explicó que esa experiencia académica y profesional contribuyó a formar su visión sobre la importancia de garantizar un sistema energético robusto, eficiente y bajo control del Estado mexicano.

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Defiende el papel histórico de la CFE

En su discurso, Sheinbaum hizo un repaso de la evolución de la industria eléctrica nacional, desde la creación de la CFE durante el gobierno de Lázaro Cárdenas hasta la nacionalización de la industria eléctrica impulsada por el expresidente Adolfo López Mateos en 1960.

Asimismo, criticó las políticas implementadas durante el periodo neoliberal, las cuales, afirmó, favorecieron la participación privada en detrimento de la empresa pública.

La mandataria destacó que durante la administración de Andrés Manuel López Obrador se impulsó una estrategia para recuperar la capacidad operativa de la CFE mediante la construcción de nuevas plantas de generación, la modernización de hidroeléctricas y el fortalecimiento de proyectos estratégicos.

Anuncian expansión de la generación eléctrica

Sheinbaum informó que su gobierno contempla incorporar alrededor de 28 mil megawatts adicionales de capacidad de generación eléctrica durante el sexenio.

Entre los proyectos previstos se encuentran nuevas centrales de ciclo combinado, infraestructura de combustión interna en Baja California Sur y proyectos de energía solar que serán desarrollados bajo esquemas donde la propiedad y operación permanecerán bajo control de la CFE.

La presidenta aseguró que estas inversiones permitirán incrementar la participación de la empresa pública en la generación eléctrica nacional y consolidar su papel como eje del sistema energético mexicano.

Inauguración: Central de Ciclo Combinado. Manzanillo, Colima https://t.co/2cyGjIMhLI — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 13, 2026

“No hay soberanía nacional sin soberanía energética”

Durante la parte final de su intervención, Sheinbaum enfatizó que la seguridad energética es un componente esencial de la soberanía nacional.

Afirmó que el fortalecimiento de la CFE representa una apuesta por la independencia del país y reconoció el trabajo de miles de empleados que mantienen en operación la infraestructura eléctrica nacional.

“Sin soberanía energética no hay soberanía nacional”, sostuvo la presidenta al destacar que la nueva Central de Ciclo Combinado de Manzanillo forma parte de una estrategia integral para garantizar el suministro eléctrico y ampliar la capacidad de generación en beneficio de la población.

La inauguración de esta planta representa uno de los proyectos energéticos más relevantes impulsados durante el inicio de la administración federal y refuerza la apuesta gubernamental por consolidar a la CFE como actor central del sistema eléctrico mexicano.

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