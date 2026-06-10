Incendio en un domicilio de la SM 227 de Cancún moviliza a cuerpos de emergencia

El reporte de incendio en un domicilio de la supermanzana 227, generó la movilización de las autoridades y cuerpos de rescate, la tarde de este miércoles. Datos recabados en el sitio señalaron que el motivo del siniestro al parecer fue por un cortocircuito en un refrigerador, lo que dejó solo daños materiales.

Los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y Policía Municipal, fueron alertados a través del sistema de emergencias 911, alrededor de las 2:40 de la tarde, cuando se reportó que una casa se estaba quemando sobre la calle 92, entre las calles 22 y Payo Obispo, en la supermanzana 227, a unos metros de la subestación de la Comisión Federal de Electricidad.

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El personal del Complejo de Seguridad (C5) activó de inmediato los protocolos de respuesta, por lo que al sitio llegaron varias unidades de Bomberos, así como oficiales de la Policía Cancún, quienes se encargaron de los trabajos de sofocación en el inmueble, ya que varios artículos y electrodomésticos ya estaban bajo fuego.

Por su parte, los policías delimitaron un área para evitar que los vecinos de la zona se pusieran en riesgo, asimismo a los propietarios de la casa se les resguardó mientras se realizaban las labores contra el fuego.

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Los datos recabados en el sitio revelaron que el siniestro empezó por un cortocircuito en la conexión de un refrigerador, lo cual provocó que las llamas se extendieran a otros muebles y electrónicos, como lavadora, estufa, ropero, consumiéndose incluso ropa, un colchón y artículos personales.

Por lo menos una hora estuvieron los bomberos trabajando para controlar y apagar el fuego, asimismo se confirmó que no se generó afectaciones a las viviendas colindantes, además no hubo lesionados, tampoco fue necesaria la intervención de paramédicos para crisis nerviosa o inhalación de humo.