Vivienda de la SM 25 de Cancún asegurada por la FGE sufrió misterioso incendio

Un domicilio que se encuentra asegurado por la Fiscalía General del Estado (FGE), registró un extraño incendio en una de las habitaciones, cuando supuestamente no había nadie en el interior el inmueble, en una emergencia que se registró en la Supermanzana 25.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Cancún atendieron el reporte del siniestro y reportaron que no hubo personas lesionadas, solo daños materiales en el interior de un cuarto que se encuentra en la parte posterior del domicilio.

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Al recibir la llamada de auxilio, alrededor de las 5 de la mañana de este jueves, los bomberos arribaron al lugar e ingresaron de inmediato con una línea de ataque, con lo cual controlaron la situación, para posteriormente sofocar el fuego en su totalidad.

Durante las maniobras de combate del incendio, elementos de la Secretaría Municipal de Segurida Ciudadana mantuvieron labores de vigilancia.