Motos de obreros terminan completamente calcinadas en el boulevard Kukulcán de Cancún

Por causas desconocidas, 5 motos pertenecientes a trabajadores que trabajan en la obra de remodelación del hotel Royalton en el kilómetros 17.5 se incendiaron y quedaron en pérdida total. Según testigos, las llamas comenzaron a ser visibles desde las inmediaciones de un área verde contigua a la zona arqueológica de San Miguelito, por lo que corrieron para remover más unidades y tratar de salvarlas.

Los obreros están desconcertados ya que no se explican como sucedió este incendio, si fue a causa de alguna colilla de cigarro, efecto lupa de algún cristal o cortocircuito de alguna unidad.

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Inmediatamente, personal de seguridad del hotel y la obra de este, corrieron hasta la banqueta sobre el acceso al Hotel Royalton, donde había varias motocicletas estacionadas donde accionaron varios extintores de incendios hasta vaciarlos y tratar de reducir las llamas, lográndolo de manera exitosa, solo dejando una densa estela de humo y las achicharradas unidades.

“No sabemos como empezó el fuego, si nuestras motos estaban en buen estado, con los servicios recién hechos y sin fugas de nada. Es muy extraño, y da coraje porque ahora resulta que nadie se quiere hacer responsable” mencionaba el obrero William

Por momentos existió riesgo de más motocicletas se incendiasen, pero los primeros respondientes de la emergencia, que fueron oficiales de la Policía Turística apartaron las motocicletas y alertaron a los obreros para que las removiesen.

Los afectados expresaron estar inconformes, ya que ni el hotel ni los encargados de obra no tienen a disposición un área de estacionamiento para los vehículos de los empleados, obreros y demás personal que laboran ahí, así como en el resto de otros hoteles alrededor de la Zona Hotelera.

“Lo bueno que no pasó a mayores y no se quemaron más motos o el área verde contigua a las ruinas se prendió. Hubiese sido un incendio muy grande, pero ahora la duda que queda en el aire es averiguar como pasó, si fue por quienes vienen a fumar aquí, maldades, venganzas o mala suerte de algún problema con las motos o el reflejo de un vidrio” mencionó un obrero que resguardó su nombre.

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Posteriormente, haciendo un recuento de daños, algunas motocicletas que recientemente se habrían terminado de liquidar por sus propietarios, con costos de hasta 30 mil pesos cada una, se estima que las perdidas pudieron ser de hasta 80 mil pesos en su conjunto.

Los oficiales de la policía turística mencionaron a los obreros afectados que lo que procede a continuación es interponer una denuncia en la Fiscalía, contra quien resulte responsable para que puedan obtener algo de justicia.

Después de varios minutos llegó el Cuerpo de Bomberos a la escena e inmediatamente accionaron sus mangueras para enfriar los restos chamuscados, regar el área verde y humedecer las hojas de los arboles para evitar otro conato de incendio.

Mientras tanto, los trabajadores solo podían observar como su patrimonio y medio de transporte fueron reducidos a cenizas.