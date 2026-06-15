Motociclista atropella a una mujer en Playa del Carmen

Una mujer resultó con lesiones luego de ser atropellada por un motociclista en Playa del Carmen, debido a su condición los paramédicos, la trasladaron a un hospital para recibir atención médica, en tanto las autoridades municipales realizaron los peritajes para los debidos procedimientos.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Magnolias con avenida Lilis del fraccionamiento Misión de las Flores de esta ciudad de Playa del Carmen, donde un motociclista al cruzar la calle se le atravesó una mujer de forma repentina y no pudo esquivarla.

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Según testigos de los hechos, la señora ya había atravesado la vialidad, pero regresó por razones desconocidas justo cuando se aproximaba un motociclista y no tuvo ni tiempo de evitar el impacto.

Según reportes preliminares, señalan que el motociclista se dirigía a su centro de trabajo, y que en cuestión de segundos no vio a la mujer que regresara, lo que resultó inevitable, y que trae el impacto también sufrió diversos golpes leves a consecuencia del accidente.

Vecinos que presenciaron los hechos de inmediato solicitaron el apoyo a las autoridades para su intervención, minutos después, arribaron a la escena los paramédicos quiénes está inmediato brindar los primeros auxilios, y que debido a la situación la trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

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De igual forma, el motociclista fue atendido en la zona del accidente, recibió golpes leves y no ameritó su traslado a un hospital.

Por su parte agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron los peritajes viales para determinar las causas y fincar responsabilidades, el motociclista fue asegurado por y puesto a disposición de las autoridades de la Fiscalía conforme al protocolo a fin de deslindar responsabilidades.