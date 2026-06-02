Detienen a presunto extorsionador de taxistas en Puerto Juárez

La detención de un presunto generador de violencia en la zona de Puerto Juárez permitió a la Fiscalía General del Estado revelar la operación de una red de extorsión que mantenía bajo amenazas a decenas de taxistas en Cancún. El fiscal general de Quintana Roo, Raciel López Salazar, informó que Daniel Jesús “N”, alias “El Shaggy”, fue capturado en la Supermanzana 85, donde agentes de la Policía de Investigación le aseguraron marihuana, cristal y un vehículo.

De acuerdo con las investigaciones, este sujeto presuntamente se dedicaba a la distribución de estupefacientes en esa parte de la ciudad, además de encabezar el cobro de extorsiones conocidas como “Derecho de piso” contra operadores del transporte público. La Fiscalía detalló que el grupo criminal tenía bajo presión a aproximadamente 150 taxistas del sitio de Puerto Juárez, quienes eran obligados a entregar 200 pesos diarios para poder trabajar sin represalias.

Noticia Destacada Capturan en Campeche a presunto cobrador de derecho de piso en Cancún

Las autoridades señalaron que este esquema ilícito dejaba ganancias cercanas a los 30 mil pesos diarios para la organización, recursos que presuntamente eran obtenidos mediante amenazas e intimidaciones constantes contra los conductores. El fiscal indicó que las denuncias y trabajos de inteligencia permitieron identificar la estructura de esta célula, así como ubicar a varios de sus integrantes.

Con la captura de Daniel Jesús ya suman cuatro los detenidos relacionados con esta banda. Los otros implicados fueron identificados como Abraham “N”, alias “Kovalski”; Nahum “N”; y Ángel Manuel “N”, alias “Chespi”, quienes anteriormente habían sido puestos a disposición de las autoridades ministeriales por hechos relacionados con las mismas actividades ilícitas.

Noticia Destacada FGE frustra extorsión virtual de 300 mil pesos en Cancún; llamada salió de penal de Tamaulipas

La Fiscalía General del Estado aseguró que las indagatorias continúan abiertas con el objetivo de determinar si existen más personas involucradas en esta red de cobro ilegal y distribución de drogas en la zona de Puerto Juárez. Asimismo, se busca establecer si el grupo mantenía operaciones similares en otros puntos de Cancún o tenía vínculos con otras organizaciones delictivas.

Daniel Jesús ya fue puesto a disposición de un Juez de Control, autoridad que determinará su situación jurídica en las próximas horas. Mientras tanto, fiscales del Ministerio Público buscarán que sea vinculado a proceso por los delitos que se le imputan, entre ellos contra la salud y extorsión.