Intentan privar de la libertad a taxista en Felipe Carrillo Puerto; despliegan operativo

El reporte de un intento de privación de la libertad a un trabajador del volante perteneciente al Sindicato de Taxista General Francisco May, vino a movilizar a los cuerpos policíacos, de investigación y fuerzas federales.

Los hechos se registraron en el camino rural que conecta a las comunidad de Chunhuas-Yaxley al ser reportado un intento de privación de la libertad a un taxista, que había prestado el servicio a unos sujetos y que al encontrarse en una zona despoblada actuaron en contra del taxista.

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Trascendió que el trabajador del volante como pudo solicitó ayuda a las autoridades y de esta manera desplegarse hasta diez kilómetros de la comunidad de Chunhuas rumbo al poblado de Yaxley, donde al llegar las u ideales policiales procedieron acordonar el lugar para preservar las escenas.

La zona fue sitiado por autoridades policiales y autoridades de investigación así como peritos de la Fiscalía quienes se encargaron de levantar todas las evidencias necesarias para dar con los presuntos responsables quienes lograron huir antes de que llegarán las autoridades.