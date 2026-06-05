Motociclista termina debajo de una combi tras derrapar en la avenida Kabah de Cancún

Un motociclista y una combi de transporte público de la ruta 15 estuvieron involucrados en un percance vial sobre la Av. Kabah cuando el chófer de la motocicleta frenó de manera brusca y al tratar de esquivar otros vehículos por el pesado tráfico que había, fallando en el intento, perdiendo el control de la unidad y derrapó por algunos metros logrando salir de su unidad para caer en el pavimento mientras que la motocicleta quedó debajo de la combi.

El conductor de la motocicleta se recompuso, no necesitando mayor atención médica. Por parte de la unidad de transporte público, llevaba pasaje en ese momento, no reportándose nadie lesionado ni heridos, siendo retirados del lugar don el apoyo de otra combi de la misma ruta. El motociclista se recompuso y ambos de alguna unidad de tránsito, que llegó minutos después del accidente.

Noticia Destacada Conductor ebrio destroza su vehículo tras subir a glorieta en la carretera federal en Playa del Carmen

Ambos conductores presentaron sus credenciales y documentaciones ante el oficial de tránsito, quien determinó la situación de los conductores involucrados. Minutos después llegó el seguro del motociclista quien lo asistió por su percance.

El tráfico se interrumpió en el carril de velocidad baja durante aproximadamente una hora hasta el retiro de las unidad, y afortunadamente para el momento del accidente no había demasiado tráfico vehícular que volviera complicado el circular por la Av. Kabah.

Noticia Destacada Famoso locutor fallece en trágico accidente de moto en Cancún

El oficial de tránsito que asistió en la escena menciona que este tipo de accidentes donde una motocicleta queda debajo de un vehículo es bastante común y resulta ser fatal en ocasiones, pero afortunadamente el conductor de la motocicleta logró salir de su unidad antes de acabar debajo de la misma, y por portal el casco de seguridad solo se llevó algunos moretones.