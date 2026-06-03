Motociclista ebrio provoca accidente en Cancún; su acompañante resulta lesionada

Fuerte accidente vehicular se registró durante la noche del miércoles en el cruce de la avenida Kabah con avenida Leona Vicario, luego de que el conductor de una motocicleta que presuntamente circulaba a exceso de velocidad y en estado de ebriedad se impactara contra la parte trasera de un automóvil particular, dejando como saldo a una mujer lesionada.

De acuerdo con los primeros reportes, el motociclista transitaba de oriente a poniente a bordo de una motocicleta marca Pulsar acompañado de una mujer. Sin embargo, al aproximarse al mencionado cruce, no logró guardar su distancia de seguridad ni maniobrar oportunamente para evitar colisionar contra un Seat Ibiza que circulaba en la misma dirección.

Tras el fuerte impacto, la acompañante salió proyectada varios metros y terminó cayendo violentamente sobre el pavimento, resultando con diversas lesiones que requirieron atención médica inmediata.

Testigos que presenciaron el percance solicitaron apoyo a través de la línea de emergencias 911, reportando que una mujer se encontraba lesionada sobre la carpeta asfáltica y requería asistencia prehospitalaria.

Noticia Destacada ¡Hallazgo de terror en Cancún! Localizan restos humanos dentro de una cisterna en la Región 227

Mientras llegaban los cuerpos de emergencia, una unidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que transitaba por la zona se detuvo en el lugar para realizar labores de abanderamiento, con el objetivo de prevenir otro accidente y mantener el flujo vehicular bajo control.

Minutos después arribaron paramédicos de una empresa privada, quienes valoraron a la lesionada y le brindaron los primeros auxilios. Debido a las lesiones que presentaba, determinaron que era necesario su traslado a un hospital para una valoración médica más especializada, por lo que fue llevada al Hospital General de la ciudad.

Posteriormente, elementos de la Dirección de Tránsito Municipal realizaron las diligencias correspondientes para el deslinde de responsabilidades y el levantamiento del peritaje que permitirá determinar con precisión las causas del accidente.

Finalmente, una grúa acudió al sitio para remolcar tanto la motocicleta como el vehículo involucrado al corralón correspondiente, donde permanecerán mientras concluyen los trámites administrativos derivados del percance.