¿Quién fue Juanjo Cruz, el locutor cancunense, y de qué falleció a los 27 años?

Juan José de la Cruz Madero, de 27 años y originario de la delegación Alfredo V. Bonfil, era un joven locutor de radio y animador de la ciudad de Cancún.

"Juanjo" como era conocido, formó parte de importantes proyectos radiofónicos. A lo largo de su trayectoria colaboró en estaciones como la KeBuena, Los 40 y La Z.

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Trágico accidente le arrebata la vida

Fue una madrugada del domingo cuando el joven perdió la vida en un trágico accidente de motocicleta.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió alrededor de la 1:45 de la madrugada sobre la avenida Chachalacas, cerca del cruce con la calle Luis Donaldo Colosio, en la Supermanzana 307.

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Autoridades de Tránsito Municipal informaron que el joven circulaba en una motoneta Italika cuando perdió el control de la unidad y se proyectó contra una guarnición. Como consecuencia del impacto cayó sobre el pavimento y sufrió lesiones de gravedad, principalmente en la cabeza.

Automovilistas que transitaban por la zona solicitaron apoyo al número de emergencias 911. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio, pero únicamente pudieron confirmar que el conductor ya no contaba con signos vitales.