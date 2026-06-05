Choque entre taxi y automóvil deja una unidad volcada en Playa del Carmen

Un fuerte accidente de tránsito se registró durante las primeras horas de este viernes en Playa del Carmen, luego de que un vehículo de transporte público y una unidad particular colisionaran en un transitado cruce de la ciudad, provocando que uno de los automóviles terminara volcado sobre la carpeta asfáltica.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida 25 y calle 52, donde, de acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una unidad de taxi circulaba en dirección de norte a sur sobre la avenida 25. Al mismo tiempo, el conductor de un automóvil particular de la marca Kia, color blanco, transitaba sobre la calle 52 de oriente a poniente.

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Según información recabada en el lugar, el conductor del vehículo particular no habría respetado su alto correspondiente al llegar al cruce, lo que ocasionó que ambas unidades impactaran violentamente.

Testigos señalaron además que los dos vehículos presuntamente circulaban a exceso de velocidad, situación que habría contribuido a la magnitud del percance. Debido a la fuerza de la colisión, el automóvil Kia terminó volcado sobre uno de sus costados, generando alarma entre vecinos y automovilistas que transitaban por la zona. El fuerte estruendo alertó a residentes cercanos, quienes de inmediato dieron aviso a la línea de emergencias 911 para solicitar apoyo de los cuerpos de rescate.

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Minutos después arribaron al sitio paramédicos, elementos de Protección Civil y personal de emergencia para brindar atención a los involucrados y descartar riesgos adicionales. Durante las labores de auxilio, trascendió que algunos elementos de Protección Civil intentaron restringir el trabajo de representantes de medios de comunicación que documentaban lo sucedido en la vía pública.

Afortunadamente, pese a lo aparatoso del accidente, no se registraron personas fallecidas. Únicamente el conductor del vehículo Kia resultó con diversos golpes y contusiones, por lo que fue valorado en el lugar por paramédicos, quienes determinaron que sus lesiones no ameritaban traslado urgente a un hospital.