Una motociclista menor de edad resultó con lesiones tras ser impactada por mototaxi en Playa del Carmen

Una joven motociclista resultó con lesiones al ser impactada por un mototaxista en Playa del Carmen, paramédicos de Protección Civil atendieron a la víctima y la trasladaron a un hospital para recibir atención médica inmediata.

Los hechos ocurrieron entre las avenidas Cigüeñas y Chiit, en el fraccionamiento de Villas del Sol de Playa del Carmen, donde la motociclista, al parecer menor de edad, recibió un impacto por un mototaxista abordo de la unidad 113.

De acuerdo con testigos, presuntamente la joven mujer que circulaba en su motocicleta, no extremo sus medidas de precaución al realizar una maniobra, y provocó que fuese impactada por el operador del mototaxi.

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Del impacto automovilístico, el operador del mototaxi sufrió un golpe al parecer en el hombro izquierdo, por lo que también fue atendido en el lugar por los paramédicos.

En la escena arribaron agentes del Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de Género (GEAVIG), por tratarse de ser menor la motociclista lesionada, y que tras el impacto quedó atendida sobre el duro asfalto.

En el lugar de los hechos asistieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, como agentes de Tránsito Municipal para realizar los peritajes, viales y determinar las causas y deslindar responsabilidades.