Camioneta hace maniobra imprudente y manda al hospital a motociclista en la Cancún-Playa

Un motociclista resultó con lesiones luego de ser impactado por una camioneta sobre la carretera federal cerca de Puerto Aventuras; paramédicos que llegaron a la escena brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

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Los hechos ocurrieron en el retorno del hotel Hard Rock, cerca de la delegación de Puerto Aventuras, sobre el tramo de la carretera federal Cancún a Playa del Carmen, donde presuntamente la camioneta de color blanca, con placas de circulación TA-9844-R, colisionó con su parte frontal lado derecho a la motocicleta.

Según testigos, el conductor de la camioneta, al parecer al realizar una maniobra sin tomar ninguna medida de precaución, de inmediato impactó al motoneto, quien terminó sobre el pavimento.

Minutos después, paramédicos arribaron a la escena y de inmediato brindaron los primeros auxilios; sin embargo, al parecer sufrió golpes fuertes, lo que ameritó su traslado a un hospital para recibir atención médica.

Incluso en la escena del accidente arribaron elementos de la Guardia Nacional (GN), quienes realizaron los peritajes para determinar el costo de los daños.

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JGH