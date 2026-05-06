Volcadura en Tepakán, Calkiní deja un lesionado

Un lesionado dejó como saldo una aparatosa volcadura de un vehículo que, por esquivar a otro que invadió su carril, el conductor pegó el volantazo y terminó fuera de la cinta asfáltica, dando varias volteretas hasta terminar en posición normal. Sin embargo, el conductor sufrió fuertes lesiones y fue hospitalizado por paramédicos del SAMU.

Los hechos fueron reportados a eso de las 13:20 horas en la carretera federal antigua, a la altura del kilómetro 3 del poblado de Tepakán, donde según el conductor del vehículo Chevrolet Beat color gris, al asomarse de la curva se percató que un vehículo se aproximaba en su dirección, por lo que al esquivar terminó fuera de la cinta asfáltica, avanzando más de 100 metros hasta impactar de frente con un montículo que originó la volcadura.

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Curiosos que pasaban detuvieron su marcha para rescatar al conductor, quien estaba asustado y aturdido. Lo auxiliaron y marcaron a los números de emergencia para solicitar el apoyo de los paramédicos.

Al lugar llegaron elementos de la policía municipal, quienes tomaron conocimiento de los hechos y dialogaron con el accidentado, que por la adrenalina dijo estar bien. Sin embargo, minutos después comenzó a sentir dolores musculares por los golpes de la volcadura, por lo que se solicitó la presencia de los paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU), quienes lo valoraron y trasladaron al hospital integral IMSS Bienestar.

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Más tarde, policía municipal y familiares del lesionado permanecieron en el lugar en espera de la Guardia Nacional para el deslinde de responsabilidades. Con una grúa lograron rescatar el auto compacto, que sufrió pérdida total.