Accidente entre dos motocicletas deja un lesionado en la colonia Miraflores de José María Morelos

Un motociclista resultó lesionado y dos unidades sufrieron daños materiales luego de un accidente de tránsito registrado la mañana de este lunes en calles de la colonia Miraflores.

El percance ocurrió alrededor de las 8:50 horas sobre la calle Bacalar, entre la avenida Principal y Cobá.

De acuerdo con testigos, el conductor de una motocicleta Italika 125C, color rojo con negro, circulaba sobre la calle Bacalar cuando realizó una maniobra para ingresar a un predio en construcción. Presuntamente, giró de manera repentina sin activar las luces direccionales.

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En ese momento, una segunda motocicleta, tipo Baja, color blanco con negro, que circulaba detrás, no logró detener su marcha y se impactó por alcance contra la primera unidad.

Tras la colisión, ambas motocicletas quedaron una encima de la otra, mientras que uno de los conductores cayó sobre el pavimento con diversas lesiones. El otro involucrado logró ponerse de pie y solicitó apoyo a los cuerpos de emergencia.

Al lugar acudieron inicialmente elementos de la Policía de Vialidad, quienes abanderaron la zona para evitar otro accidente. Minutos después arribaron rescatistas del Cuerpo de Bomberos, quienes brindaron los primeros auxilios al motociclista lesionado y posteriormente lo trasladaron al Hospital Integral para su atención médica.

De acuerdo con la valoración preliminar, el lesionado presentaba golpes contusos y diversas raspaduras en piernas y brazos.