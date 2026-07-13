Reportan grave a motociclista que ocasionó carambola en la carretera Gas Auto de Cancún

Un aparatoso accidente en la carretera conocida como Gas Auto dejó el saldo de un motociclista con graves lesiones, cuando colisionó de frente contra un automóvil, el cual dio un giro y con esto impactó a otro vehículo, lo que provocó el cierre a la circulación en este tramo que conecta la avenida José López Portillo con el libramiento de la autopista Cancún-Mérida.

El percance se registró cuatro kilómetros antes de llegar al entronque con la autopista, frente a un taller de soldadura industrial, en donde el motociclista, Claudio Eleazar “N”, de 19 años de edad, circulaba con exceso de velocidad, cuando invadió el carril contrario, de acuerdo a los primeros reportes de los agentes de Tránsito.

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El joven motociclista impactó la parte frontal de un automóvil, marca Nissan, tipo Sentra, de color gris, conducido por una mujer, de 40 años de edad y salió proyectado por el aire varios metros, para después caer contra la cinta asfáltica con graves lesiones.

Debido a la fuerte colisión, el vehículo dio un giro hacia la izquierda y con esto, golpeó la parte delantera de otro automóvil, marca MG, tipo 5, conducido por José Alejandro “N”, de 30 años de edad. Los conductores de los dos automotores fueron valorados en el mismo lugar por paramédicos, sin que ameritaran ser trasladados a un hospital.

En tanto, el motociclista recibió los primeros auxilios de paramédicos de la Dirección de Protección Civil, quienes realizaron su traslado de emergencia a la clínica de especialidades del Seguro Social, debido a la gravedad de sus lesiones.La motocicleta resultó destrozada, mientras el vehículo, tipo Sentra, registró severos daños en la parte frontal. Los policías que atendieron el reporte de este accidente realizaron el cierre a la circulación en ambos sentidos durante casi una hora, durante las labores de los cuerpos de emergencia.