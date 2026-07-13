Volcadura de tráiler deja toneladas de anaqueles regadas sobre la carretera Campeche-Mérida

Daños materiales de gran consideración dejó como saldo la volcadura de un remolque cargado de anaqueles industriales, el cual se desprendió de un tráiler que, para evitar terminar fuera de la cinta asfáltica, volanteó, originando que el último remolque volcara sobre el carril de baja velocidad. Al lugar llegaron elementos de la policía municipal, quienes tomaron conocimiento de los hechos y resguardaron la mercancía.

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Los hechos fueron reportados a eso de las 10 de la mañana de este lunes a la altura del kilómetro 79, a la altura del barrio de San Mateo en el municipio de Dzitbalché, en la carretera federal Campeche Mérida, donde quedó volcada la pesada unidad cargada de anaqueles, los cuales cayeron, una parte en terreno particular y otros en el carril de baja velocidad de la carretera federal, donde curiosos llegaron al lugar del accidente para ver qué se podían llevar. Sin embargo, la rápida intervención de los elementos de la policía municipal evitó la rapiña de los materiales.

Presuntamente, el conductor se dormitó al volante y perdió el control de la unidad.

Asimismo llegó personal de consorcio carretero, quienes tomaron conocimiento de los hechos y se dispusieron a dirigir el tránsito vehicular para evitar otro accidente, mientras que los elementos de la policía municipal realizaron el resguardo de las estructuras metálicas que quedaron en el pavimento. El conductor de la pesada unidad pide la llegada de la Guardia Nacional para mayor seguridad de la mercancía que quedó regada en la vía pública y teme que sea rapiñada por los pobladores que ya se habían arremolinado en el lugar del accidente.

Hasta el momento se encuentra cerrado un carril de baja velocidad de la Campeche Mérida, donde se pide a los conductores extremar su precaución y así evitar otro accidente en este tramo de la carretera federal a la altura del municipio de Dzitbalché.

JGH