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Yucatán / Mérida

Primera marcha por el TDAH en Mérida reúne a decenas de familias en Paseo de Montejo

La BiciRuta de Mérida se convierte en escenario de la primera marcha por el TDAH.

Por Alejandro Febles

13 de jul de 2026

1 min

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Marcha por el TDAH en Mérida exige diagnósticos oportunos y acceso a terapias
Marcha por el TDAH en Mérida exige diagnósticos oportunos y acceso a terapias / Alejandro Febles

Cerca de un centenar de personas tomó la BiciRuta dominical en Paseo de Montejo en Mérida con el objetivo de visibilizar a las personas con Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad.

Se trató de la primera marcha de TDAH en la capital yucateca,  convocada por organizaciones civiles y familias para romper con los prejuicios que existen alrededor de esta condición.

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El contingente vistió de color naranja y portó globos y pancartas con mensajes de apoyo y concientización respecto al TDAH.

Los participantes aprovecharon para hacer un llamado a las autoridades estatales y municipales para fortalecer las políticas públicas dirigidas a la atención de las personas con este trastorno, así como para promover diagnósticos oportunos, acceso a terapias, capacitación para docentes y mayor información para las familias.

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Lulú Gamboa, especialista en educación especial e integrante del comité organizador, destacó que la movilización representa un hecho histórico para Yucatán al ser la primera marcha, exclusiva, para visibilizar esta condición.

Los organizadores recordaron que este evento marcó el inicio de la Semana de la Neurodivergencia, en la que se realizarán conferencias, pláticas, talleres, y varias actividades presenciales y virtuales para difundir información sobre el TDAH y otras condiciones del neurodesarrollo.

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