Vuelve a incendiarse predio de Telebodega en el Anillo Periférico de Mérida

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) atendió la mañana de este lunes un nuevo incendio en las antiguas instalaciones de Telebodega, ubicadas en el kilómetro 1 del arroyo exterior del Anillo Periférico de Mérida, predio que ya había sido consumido por el fuego durante un siniestro registrado el pasado mes de mayo.

De acuerdo con la corporación, el incendio se originó en cartones, plásticos y otros materiales acumulados dentro del inmueble, lo que provocó la movilización de agentes estatales y elementos del Cuerpo de Bomberos.

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Los equipos de emergencia realizaron las maniobras necesarias para controlar y sofocar las llamas, además de efectuar una revisión del área con el fin de descartar puntos de calor que pudieran provocar una reactivación del incendio.

La SSP informó que no se reportaron personas lesionadas como consecuencia del siniestro.

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Las autoridades señalaron que será mediante las diligencias correspondientes como se determinará el origen del incendio, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las causas del nuevo siniestro en este predio, que permanece abandonado y que ya había registrado un incendio de grandes dimensiones meses atrás.