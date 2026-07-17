Separan a tres cuidadoras del CAT en Cancún por investigación tras fuga de adolescentes

Ayer, tres cuidadoras de la Casa de Asistencia Temporal (CAT) fueron separadas temporalmente de sus funciones por el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), como parte de las investigaciones relacionadas con la fuga de dos adolescentes que denunciaron presuntos malos tratos mediante un video difundido en redes sociales. La medida busca facilitar el desarrollo de las indagatorias que realiza la Fiscalía General del Estado (FGE).

El DIF informó que puso a disposición de la Fiscalía la información correspondiente al personal involucrado, así como los metrajes de vigilancia solicitados para el esclarecimiento de los hechos y el deslinde de responsabilidades.

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Una de las menores, identificada con las iniciales M.C.R., de 15 años, fue localizada por las autoridades, aunque hasta el momento no se ha informado si quedó bajo el resguardo de sus familiares o si fue reingresada al centro asistencial.

En tanto, la adolescente N.L.A., de 17 años, continúa sin ser ubicada, por lo que permanece activa la ficha de búsqueda emitida por la FGE mediante los protocolos Alba y Alerta Amber.

De manera preliminar, la separación de las tres trabajadoras tendrá carácter temporal mientras se determina si existió alguna responsabilidad en la salida de las adolescentes o en los presuntos malos tratos denunciados por las jóvenes.

Su suspensión es temporal mientras se determina si tienen alguna responsabilidad / Especial

Autoridades del DIF Municipal señalaron que la decisión tiene como propósito garantizar la transparencia de las investigaciones, las cuales comprenden dos líneas: una por la fuga de las menores y otra por las denuncias relacionadas con el trato recibido dentro de la Casa de Asistencia Temporal.

Asimismo, confirmaron que las grabaciones del sistema de videovigilancia y la información sobre las actividades del personal señalado ya fueron entregadas a la autoridad ministerial.

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Hasta el cierre de esta edición, las circunstancias en las que ocurrió la fuga no habían sido esclarecidas. Las investigaciones buscan determinar si las adolescentes recibieron apoyo desde el interior del inmueble para evadir las medidas de seguridad.

Tampoco se ha informado si el CAT reforzará sus protocolos de vigilancia o solicitará mayor presencia de elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito para resguardar las instalaciones.