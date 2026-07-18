Camioneta se incendia tras brutal choque en el bulevar Colosio; conductor logra escapar

Una camioneta de carga terminó completamente calcinada luego de verse involucrada en un accidente sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, uno de los principales accesos a la ciudad.

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De acuerdo con los primeros reportes, la unidad circulaba sobre esa vialidad cuando su conductor perdió el control por causas que aún no han sido determinadas. La camioneta salió del camino y se impactó contra el murete de una instalación eléctrica, lo que provocó un incendio que rápidamente se propagó por toda la carrocería.

Las llamas consumieron el vehículo en cuestión de minutos, generando una intensa columna de humo visible desde distintos puntos de la zona. Automovilistas que transitaban por el lugar reportaron el siniestro al número de emergencias, lo que derivó en la movilización de unidades de rescate y de seguridad.

Al llegar al sitio, los equipos de emergencia realizaron labores para controlar y sofocar el fuego, evitando que éste alcanzara la infraestructura cercana o representara un riesgo para otros vehículos que circulaban sobre el bulevar. Mientras se desarrollaban las maniobras, uno de los carriles permaneció parcialmente restringido, ocasionando afectaciones temporales al tránsito.

Pese a la magnitud del impacto y a que la camioneta fue consumida por el fuego, tanto el conductor como su acompañante lograron salir de la unidad antes de que las llamas la envolvieran por completo. Ambos presentaban lesiones y recibieron atención médica en el lugar, sin que se reportaran víctimas mortales.

Tras extinguir el incendio, únicamente quedó la estructura metálica del vehículo, evidenciando las pérdidas totales ocasionadas por el siniestro. Posteriormente, la unidad fue retirada mediante una grúa para liberar la vialidad y continuar con las diligencias correspondientes.

El conductor quedó a disposición para rendir su declaración como parte de las investigaciones que buscan establecer la mecánica del accidente y determinar qué originó la pérdida de control de la camioneta.

JGH