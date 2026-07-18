Calor golpea con fuerza a Quintana Roo: encabeza casos de quemaduras solares en México

Quintana Roo concentra el mayor porcentaje de quemaduras por calor del país, al registrar siete de los 54 casos reportados a nivel nacional durante la presente temporada, equivalente al 12.9 por ciento del total, de acuerdo con datos del sector Salud.

Además, la entidad acumula 40 afectaciones relacionadas con temperaturas extremas y concentra más del 30 por ciento de los casos registrados en la Península de Yucatán, por lo que las autoridades reiteraron el llamado a reforzar las medidas preventivas ante el incremento del 25 por ciento en los padecimientos asociados al calor durante la última semana.

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El Servicio Meteorológico Nacional, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), mantiene a Quintana Roo dentro del pronóstico de temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados centígrados, al igual que el resto del sureste del país. Mientras tanto, la onda de calor más intensa, con valores de hasta 45 grados, permanece sobre entidades del noroeste, principalmente Baja California y Sonora.

La coordinadora de Educación e Investigación en Salud de la Unidad de Medicina Familiar No. 16 del IMSS, Mitzi Marisol Lugo Castillo, explicó que un golpe de calor no solo ocurre por la exposición directa al sol, sino también al permanecer en ambientes cerrados o con altas temperaturas, como vehículos, o al realizar actividad física intensa, ya que estas condiciones elevan la temperatura corporal y constituyen una emergencia médica.

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Entre las principales recomendaciones para reducir riesgos destacan mantenerse hidratado, consumir electrolitos orales cuando sea necesario, utilizar ropa ligera y de colores claros, evitar actividades al aire libre entre las 10:00 y las 16:00 horas y prestar especial atención a menores de edad, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Durante la temporada de calor 2026, la región peninsular acumula 119 personas afectadas y cuatro defunciones relacionadas con las altas temperaturas.

En Quintana Roo se han contabilizado 25 golpes de calor, ocho casos de deshidratación y siete quemaduras solares, para un total de 40 afectaciones, cifra que representa el 3.4 por ciento de los afectados registrados a nivel nacional.