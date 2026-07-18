Estrés, ansiedad y agotamiento marcan la vida de policías en Quintana Roo

La muerte del policía de Tránsito Municipal de León, Guanajuato, Orlando García Maciel, ocurrida el pasado 14 de julio, tras difundir un video en el que llamó a cuidar la salud mental, reavivó el debate sobre las condiciones emocionales que enfrentan los cuerpos de seguridad. En Quintana Roo, elementos de corporaciones estatales y municipales reconocieron que el estrés, la ansiedad y el desgaste psicológico forman parte de su actividad diaria, aunque consideraron que aún es necesario fortalecer la atención y la confianza en los servicios de apoyo.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado y de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Benito Juárez señalaron que las largas jornadas, la exposición constante a situaciones de riesgo, separación familiar y carga operativa afectan su bienestar emocional.

Noticia Destacada Seguridad y turismo, ejes de la gira de Claudia Sheinbaum por Quintana Roo

Indicaron que las dependencias cuentan con áreas médicas y atención psicológica para quienes la solicitan.

Afirmaron que no existe información pública sobre el número de elementos que reciben terapia, los motivos de consulta o la frecuencia con la que utilizan estos servicios. Además, algunos entrevistados manifestaron desconfianza respecto a la confidencialidad de la atención.

Un agente estatal identificado como Julio comentó que él y otros compañeros padecen ansiedad y estrés derivados de las condiciones laborales, principalmente por el tiempo que permanecen lejos de sus familias. Por su parte, otro policía, identificado como Luis, reconoció que existen psicólogos dentro de la corporación, aunque aseguró que algunos elementos prefieren no acudir por temor a que la información no permanezca reservada.

Noticia Destacada Madrugada violenta en Cancún: Ataque armado deja grave a un joven en la Supermanzana 67

También señaló que, en ocasiones, los problemas emocionales son minimizados y que la reducción de los días de descanso ha incrementado el desgaste entre el personal operativo.

Una oficial identificada como Rosa María explicó que las jornadas laborales afectan la convivencia familiar y obligan a muchos elementos a realizar actividades adicionales durante sus horas libres, lo que incrementa el cansancio físico y mental.

En tanto, otro gendarme, identificado como Wilberth, relató que algunos compañeros han realizado comentarios relacionados con hacerse daño o incluso se han lesionado para evitar determinadas comisiones, situaciones que, dijo, inicialmente suelen interpretarse como bromas.