Aparatoso choque deja automóvil en pérdida total en carretera Carmen–Isla Aguada

Un aparatoso accidente carretero registrado sobre el tramo Ciudad del Carmen–Isla Aguada dejó como saldo un automóvil con pérdida total, aunque, de manera afortunada, no se reportaron personas lesionadas.

Los hechos ocurrieron sobre la carretera federal Carmen–Puerto Real, entre los kilómetros 17 y 20, a la altura de la zona conocida como Bahamitas, donde un automóvil Nissan March color blanco, con placas del estado de Campeche, se impactó de manera frontal contra un tractocamión de carga.

De acuerdo con testigos, en el vehículo compacto viajaban un hombre y una mujer, quienes presuntamente se encontraban en estado de ebriedad. La mujer conductora habría perdido el control del volante e invadido el carril contrario, provocando el choque contra un tractocamión Kenworth color azul, con placas federales 19-BJ-8Y.

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Tras el fuerte impacto, el Nissan March salió proyectado hacia el acotamiento y quedó completamente destruido de la parte frontal, siendo declarado en pérdida total. El tractocamión continuó avanzando varios metros antes de detenerse.

Pese a la magnitud del accidente y los severos daños materiales, los ocupantes de ambas unidades resultaron ilesos, por lo que no fue necesario el traslado a hospitales.

Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos. La conductora fue asegurada y puesta a disposición de la Fiscalía, debido a que presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol y habría sido la responsable del accidente.

El operador del tractocamión dio aviso a su compañía aseguradora para iniciar el deslinde de responsabilidades y la evaluación de daños. Finalmente, fue necesaria la intervención de una grúa de gran capacidad para retirar el automóvil siniestrado y restablecer la circulaci