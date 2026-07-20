Reporte de presunto “levantón" desata movilización policiaca en el mercado de Morelos en Campeche

Una intensa movilización policiaca se registró en las inmediaciones del mercado de Morelos, luego de que se reportara al número de emergencias un presunto "levantón" en ese sector norte.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle Reyes Héroes, donde un ciudadano, de manera anónima, reportó al número de emergencias la presunta privación de la libertad de un sujeto. Esto generó que agentes policiacos activaran un recorrido para ubicar al reportante o a las personas presuntamente involucradas.

Sin embargo, no localizaron a ningún afectado. En tanto, comerciantes y locatarios del mercado señalaron desconocer la situación que motivó la denuncia.

Tras las verificaciones correspondientes y al no encontrar indicios que confirmaran el reporte, los elementos policiacos concluyeron la intervención y se retiraron del sitio, quedando el incidente como un aparente reporte falso o una llamada de broma.

JGH