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Reporte de presunto “levantón" desata movilización policiaca en el mercado de Morelos en Campeche

Un reporte anónimo sobre un presunto "levantón" movilizó a la Policía en el mercado de Morelos. Tras recorrer la zona, las autoridades no encontraron indicios que confirmaran el hecho.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

20 de jul de 2026

1 min

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Fuerte operativo por presunto "levantón" termina sin personas localizadas en Morelos
Fuerte operativo por presunto "levantón" termina sin personas localizadas en Morelos / Dismar Herrera

Una intensa movilización policiaca se registró en las inmediaciones del mercado de Morelos, luego de que se reportara al número de emergencias un presunto "levantón" en ese sector norte.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle Reyes Héroes, donde un ciudadano, de manera anónima, reportó al número de emergencias la presunta privación de la libertad de un sujeto. Esto generó que agentes policiacos activaran un recorrido para ubicar al reportante o a las personas presuntamente involucradas.

Sin embargo, no localizaron a ningún afectado. En tanto, comerciantes y locatarios del mercado señalaron desconocer la situación que motivó la denuncia.

Tras las verificaciones correspondientes y al no encontrar indicios que confirmaran el reporte, los elementos policiacos concluyeron la intervención y se retiraron del sitio, quedando el incidente como un aparente reporte falso o una llamada de broma.

JGH

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