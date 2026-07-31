Investigan ataque con cuchillo en rancho sobre la carretera Tulum–Cobá

Un hombre resultó lesionado con un arma blanca durante un violento enfrentamiento registrado en un rancho ubicado sobre la carretera Tulum–Cobá, a la altura del kilómetro 8, a unos 50 metros del cenote Tapir. El caso movilizó a corporaciones de seguridad y personal de emergencia, luego de que las autoridades recibieran versiones completamente opuestas sobre lo ocurrido, por lo que la Fiscalía General del Estado ya investiga los hechos para esclarecer las responsabilidades.

De acuerdo con la primera declaración del lesionado, varias personas ingresaron sin autorización a la propiedad con la aparente intención de cometer un robo. Según su relato, al intentar enfrentar a los presuntos intrusos fue atacado con un cuchillo, sufriendo heridas que requirieron atención médica.

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Policías municipales acudieron al sitio tras el reporte y solicitaron el apoyo de paramédicos, además de dar parte a la Fiscalía debido a la naturaleza de la agresión y la posibilidad de que se configurara el delito de tentativa de homicidio.

Sin embargo, la investigación dio un giro cuando fueron localizados los señalados como agresores, quienes ofrecieron una versión distinta de los hechos. Los involucrados aseguraron que conocían al propietario del rancho y que acudieron al lugar para reclamar un pago pendiente relacionado con el cuidado de varios perros o, en su caso, recuperar a los animales. Indicaron que la discusión se salió de control cuando, presuntamente, el dueño del predio sacó un arma de fuego para amenazarlos, situación que derivó en un forcejeo durante el cual uno de ellos lo lesionó con un cuchillo.

Ante estas declaraciones contradictorias, los agentes comenzaron a recabar evidencias en el lugar para determinar cuál de las dos versiones se ajusta a lo ocurrido. Entre las diligencias se contempla verificar la existencia del arma de fuego mencionada por los presuntos agresores, analizar los indicios encontrados en el inmueble, documentar las lesiones del afectado y recabar los testimonios de todas las personas involucradas.

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Con ello, el caso pasó de ser investigado inicialmente como un posible robo con violencia y allanamiento de morada a una presunta disputa entre personas que ya mantenían una relación previa. La autoridad ministerial deberá establecer si la agresión fue consecuencia de un conflicto derivado del cuidado de animales, si realmente existió un intento de asalto o si alguna de las partes modificó su versión para deslindarse de responsabilidades.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha emitido una postura oficial sobre cuál de los relatos cuenta con mayor sustento, por lo que las investigaciones continúan abiertas.