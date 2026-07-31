Denuncian intento de apropiación de terrenos en Sisal; comunidad exige defender sus predios

El comisario municipal de Sisal, Joaquín Galaz, denunció públicamente un presunto despojo de terrenos ubicados al Poniente de la comunidad y llamó a los habitantes a mantenerse unidos para defender los predios que, afirmó, pertenecen legalmente a los pobladores del puerto.

El funcionario señaló que a la Comisaría Municipal han acudido personas ajenas a la comunidad mostrando documentos con los que aseguran ser propietarias de lotes de 10 metros de frente por 40 de fondo, situación que, dijo, genera preocupación entre los habitantes.

Galaz expresó dudas sobre la legalidad de la documentación presentada, al señalar que, según los pobladores, esos terrenos fueron entregados en su momento a familias originarias de Sisal por un excomisario municipal conocido como Aire May.

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Agregó que, de acuerdo con lo que conoce la comunidad, los trámites relacionados con la regularización de predios deben iniciarse en la Comisaría Municipal, por lo que consideró necesario revisar la validez de los documentos exhibidos.

El Comisario afirmó que la problemática por la posesión de terrenos en Sisal continúa y advirtió que existe el temor de que personas con mayor poder económico intenten apropiarse de los predios mediante la construcción de bardas o la instalación de servicios para acreditar una supuesta propiedad.

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Asimismo, aseguró que él mismo ha enfrentado denuncias por defender los intereses de la comunidad, aunque sostuvo que continuará respaldando a los habitantes.

Finalmente, hizo un llamado a los pobladores de Sisal a permanecer unidos, no dejarse intimidar y defender lo que consideran su patrimonio familiar.