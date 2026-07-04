Turistas cancelan recorridos en Playa del Carmen por el lodo y la falta de infraestructura

La falta de un muelle de atraque de las embarcaciones en la zona conocida como “El Recodo”, donde operan alrededor de 60 lanchas y que con el problema de los recalones de sargazo que ha estado afectando dificulta abordar a las lanchas, ante esta situación es necesaria la infraestructura para optimizar los servicios al turismo, puntualizó José Gómez Burgos, presidente de la Cooperativa Turística “Mar Caribe” de Playa del Carmen.

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Cuando no había sargazo, los turistas se metían al agua para abordar las embarcaciones, sin embargo, luego de que el sargazo impactara las costas se complicó, porque no es la simple alga fresca, sino que es lodo maloliente, y con esta circunstancia los turistas cancelan sus reservaciones.

Ante este escenario, es urgente un muelle para atracar las lanchas, no podemos continuar en estas circunstancias, además, al ser Playa del Carmen un destino turístico que logró posicionarse en diversos mercados desde hace más de 10 años, debe cumplir con los estándares internacionales.

Gómez Burgos relató que desde el 2010 hicieron la gestión ante las autoridades para diseñar un muelle cumpliendo con las normas ambientales, se presentó el proyecto de hacer un embarcadero para embarcaciones menores, pero por muchas circunstancias no logró aterrizar.

Por razones aun desconocidas no se ha logrado aterrizar el proyecto que es una prioridad, podría ser la falta de recursos o voluntad política de las autoridades para tomar decisiones en transformar a Playa del Carmen.

Este centro vacacional, al ser visitado por turistas extranjeros y nacionales, debería de estar a la vanguardia en sus servicios, como otras ciudades del país que cuentan con infraestructura optimizada con medidas de seguridad e higiene para todos los visitantes.

En el 2013 tuvimos la oportunidad de volver a gestionar el proyecto pero no se logró, y se volvió a reiterar en el 2015 y nada, pese a la importancia de contar con esta infraestructura.

En cambio, las autoridades hacen otros tipos de obras, por ejemplo, la escultura del parque de los nativos, el Teatro de la Ciudad, y año con año se fue posponiendo el muelle hasta llegar al olvido.

De hecho, durante el gobierno municipal de Román Quian Alcocer, en el período 2008 a 2011, se construyó un muelle rústico, pero al no cumplir con los estudios ambientales y construirse en el lugar inadecuado, provocó que la corriente marina se llevara los arenales, perdemos más del 50 por ciento de los arenales.

Ese proyecto afectó, varios manchones de corales quedaron enterrados bajo la arena, porque la arena se va moviendo para otros sitios, y con el sedimento se fue cubriendo varias manchas y su recuperación fue muy lenta, esto obligó a su desmantelamiento.

Necesitamos un muelle que cumpla con los estudios ambientales para no impactar los arrecifes o manchones de arena en el fondo del mar,