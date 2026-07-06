Exhiben a policías turísticos sin cámara corporal durante revisión en la Zona Hotelera de Cancún

Policías municipales turísticos fueron captados en video cuando detenían a un automovilista con placas foráneas en la zona hotelera; sin embargo, al descender de la unidad uno de los oficiales no portaba cámara corporal y la colocó apresuradamente al percatarse de que estaba siendo grabado.

De acuerdo con automovilistas, este tipo de situaciones son recurrentes en la zona hotelera, donde señalan presuntos abusos y excesos de autoridad tanto contra conductores locales como extranjeros.

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En la ciudad, puntos como la avenida José López Portillo y la 20 de Noviembre han sido señalados como “críticos”, donde automovilistas afirman ser detenidos con frecuencia y, en algunos casos, presuntamente intimidados por elementos policiacos que buscan acuerdos informales para resolver las infracciones, situación que los ciudadanos califican como abuso de autoridad.

En el caso registrado en la zona hotelera, dos elementos de la Policía Turística habrían detenido a un automovilista que circulaba con placas de otro estado, presuntamente como motivo para marcarle el alto.

Al acercarse uno de los oficiales, no portaba su cámara corporal, la cual, de acuerdo con los lineamientos de la corporación en Benito Juárez, debe utilizarse durante todo contacto con ciudadanos.

Ciudadanos señalaron que en la vía 20 de Noviembre es común que los agentes realicen operativos a vehículos de forma irregular / Erick Romero

“Se bajan de la patrulla sin la cámara y luego se la colocan cuando se dan cuenta de que los están grabando”, señaló el automovilista afectado en su video.

Durante el intercambio de palabras, tanto los oficiales como el conductor discutieron por varios minutos, hasta que finalmente los agentes se retiraron del lugar, permitiendo que el automovilista continuara su camino.

Al respecto, ciudadanos consultados por POR ESTO! señalaron que no todos los conductores cuentan con las mismas condiciones para enfrentar este tipo de situaciones, y que en muchos casos los hechos derivan en sanciones o detenciones que consideran arbitrarias.

Transportistas, motociclistas y automovilistas afirmaron que estos presuntos abusos pueden presentarse en distintos puntos, siendo la avenida López Portillo una de las más señaladas por su alta incidencia de retenes y revisiones.

“En cualquier punto de esta avenida se pueden registrar detenciones. No importa la dirección ni el tipo de vehículo, siempre hay riesgo de una revisión”, expresó un ciudadano identificado como Gilberto.

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La avenida 20 de Noviembre también ha sido señalada como otro punto donde, de acuerdo con testimonios ciudadanos, se realizan filtros de revisión que en algunos casos derivan en inconformidades por parte de los conductores.

Los denunciantes señalaron además dudas sobre el uso de cámaras corporales por parte de los elementos, al considerar que no siempre registran las actuaciones completas, lo que genera desconfianza en los procedimientos policiales.