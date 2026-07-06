Mototaxistas acusan descontrol de la Artec en Hopelchén; afirman que hay más de 400 unidades piratas

Existe total descontrol de la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche, Artec, con el tema de los mototaxistas en la ciudad de Hopelchén, en donde ahora cualquier persona puede comprar un motocarro y poner a prestar el servicio de transporte público en la modalidad de mototaxi, denunció Jesús Antonio May Cabrera, pionero de esa actividad en la ciudad de Hopelchén.

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En entrevista, expresó que los verdaderos y fundadores del servicio de transporte público en la cabecera, primero con el pedal cuando se usaban triciclos y hace poco más de un año ya con los mototaxis, algunos ensamblados, han sido desplazados por licenciados, maestros y funcionarios inclusive, o cualquier persona que tiene suficiente dinero para comprar hasta cinco o seis unidades de transporte para ello.

Jesús Antonio May Cabrera asegura que los mototaxistas pioneros han sido desplazados. / Mauriel Koh

Fuimos los pioneros del servicio del pedal hace más de 30 años, y actualmente nosotros estamos siendo rezagados y desplazados por gente que nunca sudó o se ganó el dinero para llevar a sus familias como se dice con el sudor de su frente, expuso.

El también conocido como chaparro o coné indicó que, ahora pueden verse circular en la ciudad de Hopelchén cientos de mototaxistas, tal vez unas 700 u 800 unidades, e indicó que solo hay cuatro grupos organizados con un padrón inicial de 54 socios que hacen un total de 216 unidades que pertenecen a grupos pioneros en la modalidad de mototaxis, y de ello hay antecedentes en la Artec, y se llegó a acuerdos con el entonces Instituto Estatal del Transporte del estado de Campeche.

Mencionó que esos grupos han incrementado sus padrones y han llegado a los 80, es decir al momento son 320 los mototaxis organizados, y el resto, que son más de 400, son piratas o pertenecen a agrupaciones recién creadas que son tres o cuatro grupos más, lo cual dijo, no están reconocidos por las autoridades correspondientes.

May Cabrera aseguró que al momento en la ciudad de Hopelchén hay unos ocho grupos de mototaxistas en total, y algunos de ellos tienen hasta 250 miembros, lo cual dijo es muy exagerado, porque sus líderes han integrado esos grupos para hacer negocio con los espacios dentro de esas agrupaciones, los cuales venden a buen precio y están lucrando con la gente, y a la vez saturan el mercado de transporte en la ciudad.

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Dijo que, hace 11 años el municipio, pese a no ser la autoridad pertinente, organizó y reconoció cuatro grupos de mototaxistas que son Arturo Solís Lara, Efraín Calderón Lara El Charras, Tracción Humano y Motriz El Piracha, y Desiderio Ortegón Cauich, e indicó que, estos cuatro grupos, también fueron reconocidos por el entonces IET, y hasta les entregó tarjetones.

Expresó que los nuevos mototaxistas cobran por cada servicio hasta 20 pesos lo cual es injusto, porque el precio real es de 10 pesos por dejada, por lo que dijo que, esas nuevas agrupaciones los quieren desplazar al 100 por ciento en el costo del pasaje y en el número de unidades.

Por último, dijo que sus ingresos han mermado considerablemente y al día hacen en promedio entre 200 pesos como ganancia, ya sacando gastos de gasolina, cuando antes ganaba hasta los 500 pesos, porque eran menos unidades.

JGH