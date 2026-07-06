Gianni Infantino dice que Donald Trump no tuvo que ver en caso Balogun; ¿por qué le quitaron la roja?

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reveló que sí recibió una llamada de Donald Trump, quien le habría pedido hacer algo con la tarjeta roja del delantero estadounidense, Florian Balogun.

Recordemos que el jugador de los Estados Unidos, fue expulsado en el partido ante Bosnia y Herzegovina, luego de una fuerte entrada ante Tarik Muharemovic. Sin embargo, le han quitado la tarjeta roja y podrá jugar ante Bélgica, lo que ha causado una gran polémica en la Copa Mundial de la FIFA.

Noticia Destacada Bélgica acusa a FIFA de rechazar su reclamo por el caso Folarin Balogun

¿Cuál ha sido la reacción de Gianni Infantino?

Por medio de un comunicado, Gianni Infantino aseguró que sí habló con el mandatario de Estados Unidos, pero le explicó que el caso estaba siendo revisado bajo un proceso legal estricto, afirmando que la resolución corresponde únicamente a la FIFA.

Noticia Destacada UEFA estalla contra FIFA por el caso Folarin Balogun

“Sí, regularmente hablo con el Presidente de los Estados Unidos sobre asuntos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA, y sobre este tema, recibí una llamada del Presidente Donald Trump, al igual que recibo llamadas de jefes de Estado, funcionarios gubernamentales, representantes del fútbol y ejecutivos de empresas de todo el mundo sobre diversos temas. Durante nuestra conversación, le expliqué que había un proceso legal en curso que involucraba a los órganos judiciales independientes de la FIFA y que el caso sería resuelto a su debido tiempo por los órganos competentes”

FIFA President Gianni Infantino:



“I have seen the public comments regarding the decision of the independent FIFA Disciplinary Committee related to the suspension of Folarin Balogun, and I would like to reiterate a fundamental principle of FIFA’s governance.



“FIFA’s judicial… pic.twitter.com/FzeWuMQIXf — FIFA Media (@fifamedia) July 6, 2026

La decisión ha causado indignación en la UEFA, mientras que la Real Federación Belga de Futbol (RBFA), presentó una apelación de forma inmediata.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal