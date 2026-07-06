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Gianni Infantino dice que Donald Trump no tuvo que ver en caso Balogun; ¿por qué le quitaron la roja?

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino ha intentado contener la crisis durante el presente Mundial con un comunicado en redes sociales.

Por Redacción Por Esto!

6 de jul de 2026

1 min

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Gianni Infantino dice que Donald Trump no tuvo que ver en caso Balogun; ¿por qué le quitaron la roja?
Gianni Infantino dice que Donald Trump no tuvo que ver en caso Balogun; ¿por qué le quitaron la roja? / Instagram:gianni_infantino

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reveló que sí recibió una llamada de Donald Trump, quien le habría pedido hacer algo con la tarjeta roja del delantero estadounidense, Florian Balogun.

Recordemos que el jugador de los Estados Unidos, fue expulsado en el partido ante Bosnia y Herzegovina, luego de una fuerte entrada ante Tarik Muharemovic. Sin embargo, le han quitado la tarjeta roja y podrá jugar ante Bélgica, lo que ha causado una gran polémica en la Copa Mundial de la FIFA.

Balogun y la roja polémica

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¿Cuál ha sido la reacción de Gianni Infantino?

Por medio de un comunicado, Gianni Infantino aseguró que sí habló con el mandatario de Estados Unidos, pero le explicó que el caso estaba siendo revisado bajo un proceso legal estricto, afirmando que la resolución corresponde únicamente a la FIFA.

Folarin Balogun

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“Sí, regularmente hablo con el Presidente de los Estados Unidos sobre asuntos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA, y sobre este tema, recibí una llamada del Presidente Donald Trump, al igual que recibo llamadas de jefes de Estado, funcionarios gubernamentales, representantes del fútbol y ejecutivos de empresas de todo el mundo sobre diversos temas. Durante nuestra conversación, le expliqué que había un proceso legal en curso que involucraba a los órganos judiciales independientes de la FIFA y que el caso sería resuelto a su debido tiempo por los órganos competentes”

La decisión ha causado indignación en la UEFA, mientras que la Real Federación Belga de Futbol (RBFA), presentó una apelación de forma inmediata.

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